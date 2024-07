Čtvrtek 1. srpna. To je dlouhodobě známé datum, kdy fotbalisté Baníku Ostrava mají odehrát odvetu 2. předkola Konferenční ligy na půdě soupeře. Postup arménského FC Urartu však do toho na chvíli vlil mírnou nejistotu. Hrozilo totiž, že by se hrálo už ve středu. V pátek odpoledne však UEFA potvrdila ostravskému klubu stávající termín. Oproti původním plánům se tak nic nemění.

O co šlo? Předkol Konferenční ligy se kromě Urartu účastní také Pjunik Jerevan a Ararat-Armenia. Dva celky, které rovněž pochází z hlavního města Arménie a oba odehrají domácí zápas proti makedonskému FC Struga, respektive moldavskému Zimbru Kišiněv, až jako odvetu. Potíž je tak v tom, že v jeden den by se v milionové metropoli odehrály hned tři zápasy, což bystří a zeměpisně znalí fanoušci Baníku zaznamenali.

UEFA obvykle při podobných situacích mění některému z utkání termín na středu. Ostatně některé zápasy – ať už první či odvety – se o den dříve, než je úřední termín, hrají. A to teoreticky hrozilo i ostravskému Baníku. „Není to zdaleka poprvé, co se k nám donesla spekulace o změně termínu na středu. Klub stran možné změny termínu do této chvíle nikdo neoslovil, ani nekontaktoval. Vše plánujeme s tím, že se hraje ve čtvrtek. Pokud by se cokoliv mělo měnit, určitě bychom neprodleně informovali,“ uvedl klub na sociálních sítích v pátek kolem poledne.

O zhruba dvě hodiny později bylo jasno. „Máme oficiálně potvrzen termín odvetného utkání 2. předkola UEFA Konferenční ligy v Jerevanu proti FC Urartu. Hraje se ve čtvrtek 1. srpna s výkopem v 19:00 místního času (17 hodin středoevropského)," obeznámil Baník své fanoušky s definitivním stavem situace.

Baník se do evropských pohárů dostal ze čtvrtého místo ligové tabulky po čtrnácti letech. Do 2. předkola Konferenční ligy byl nasazen. Urartu muselo do bojů naskočit už v 1. předkole, v němž si po výhrách 2:1 a 2:0 poradilo s estonským Tallinna Kalev. V Ostravě se hraje ve čtvrtek 25. července (19 hodin), o postupujícím se rozhodne v Arménii přesně o týden později.