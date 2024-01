/FOTOGALERIE, VIDEO/ Fotbalový Baník Ostrava se v únorové dohrávce 17. kola proti Plzni (13. února, 18 hodin) bude muset obejít bez podpory kotle. Minimálně tedy z obvyklého místa za jednou z branek. Disciplinární komise Ligové fotbalové asociace (LFA) totiž potrestala slezský klub uzavřením sektorů D3 a D4 a pokutou ve výši 40 tisíc korun za porušení povinností pořadatele při prosincovém utkání proti pražské Slavii. „Pronesení a použití masivního množství pyrotechniky,“ zdůvodnila LFA ve své zprávě.

ČAS VYMÝTIT SEŠÍVANÝ MOR (Baník – Slavia, 19. kolo, 17. prosince 2023) | Video: David Hekele

Ostravané byli už během podzimu disciplinární komisí potrestáni podmínkou, ta se nyní mění ve faktický trest. „Trest uzavření některého ze sektorů bere Disciplinární komise LFA vždy jako poslední možnost, a to v situacích, kdy předchozí tresty nepřinesou žádaný efekt. V případě chování domácích fanoušků v sektorech D3 a D4 na Městském stadionu v Ostravě během podzimní části FORTUNA:LIGY ke změně k lepšímu nedocházelo, což se potvrdilo také v posledním podzimním utkání proti Slavii Praha,“ uvedl předseda komise Richard Baček.

Podívejte se na choreo baníkovců při utkání se Slavií:

Zdroj: David Hekele

„Navzdory tomu, že oba zmíněné sektory byly podmínečně uzavřeny s dvouměsíční zkušební dobou, fanoušci na stadion opět pronesli velké množství pyrotechniky včetně té vystřelovací, kterou také použili. Jednalo se už o několikátý podobný prohřešek tohoto charakteru v sezoně,“ pokračoval šéf disciplinárky.

„Proto se komise rozhodla přistoupit k přeměně podmínečného uzavření sektorů D3 a D4 na nepodmínečné, a to na dobu jednoho domácího ligového utkání,“ dodal Baček.

V praxi to znamená, že zmíněné sektory musí být klubem uzavřeny pro dohrávku 17. kola FORTUNA:LIGY s Viktorií Plzeň, která se uskuteční v úterý 13. února od 18:00. „Disciplinární komise rovněž ukládá Baníku finanční pokutu ve výši 40 tisíc korun,“ podotkl Baček.

Co z toho vyplývá pro permanentkáře? „Majitelé permic do sektorů D3 a D4 se pro utkání s Plzní mohou přemístit do vedlejšího sektorů D5 a D6. Sektor mladého Chachara tentokrát bude operativně přemístěn do sektoru D2,“ uvedl Baník na svém webu s tím, že po zápase s Plzní se vše vrátí do normálního režimu.

Jde o další trest, s nímž se proti Plzni budou musel Slezané poprat. Za své vyloučení zapříčiněné hrubým nesportovním chováním vůči slávistovi Davidu Douděrovi bude ve třech úvodních jarních duelech pykat útočník Abdullahi Tanko.