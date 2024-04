ZLEPŠENÍ BILANCE DOMA

Ano, je to pořád dokola, ale nelze na to neupozornit. Baníku to v posledních měsících doma nejde, během půl roku vyhrál ve Vítkovicích pouze jedinkrát – nedávno s Teplicemi. Pokud chce uhájit čtvrté místo – a to i po nadstavbě – nic jiného, než sbírat v Ostravě body ve velkém nelze. Pravděpodobnost většího přívalu bodů ze Sparty, Slavie či Plzně je o poznání menší.