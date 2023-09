PROKLETÍ STOPEŘI

Jestli měl sobotní večer nějaké negativum, byl to post stopera. Nikoli z výkonnostních důvodů, ale ze zdravotních. Filip Blažek zraněný, David Lischka ještě ne stoprocentně připravený, k tomu si koleno poranil Michal Frydrych. A Karel Pojezný dohrával s koňarem. I proto byl na střídačce Patrik Měkota. „Prokletí? Není. Víte, jak to je ve fotbale, to se stává. Bohužel nás to trefuje v zadních řadách,“ pronesl smířeně trenér Pavel Hapal. Zejména kvůli situaci ve středu obrany tak asi uvítá reprezentační pauzu.