Posváteční pondělí bude důležitým dnem pro fanoušky fotbalového Baníku Ostrava. Slezský klub zahájí předprodej vstupenek na domácí zápas 2. předkola Konferenční ligy, který tým Pavla Hapala sehraje ve čtvrtek 25. července (19 hodin) proti lepšímu z dvojice Tallinna Kalev – FC Urartu. Jaké jsou pro to, abyste viděli návrat značky FCB po čtrnácti letech do Evropy, cenové podmínky?

Předprodej začne v pondělí 9. července v 9 hodin. „Její první fáze je vyhrazena pouze držitelům permanentky na sezonu 2024/25, kteří si do středy 10. července mohou s desetiprocentní slevou rezervovat svá stálá místa,“ uvedl klub na svém webu s tím, že od čtvrtku 11. července se do prodeje uvolní velká část zbývající kapacity stadionu.

Jaké jsou ceny? Pro aktuální permanentkáře z řad dospělých podle tribuny od 340 do 460 korun, pakliže fanoušek nevlastní celosezonní vstupenku, zaplatí od 380 do 510 korun. Děti, ZTP, senioři nad 65 let či studenti mají určité slevy, ZTP/P pak mají vstup zdarma. Více se dočtete zde.

„Permanentkáři i po 10. červenci mají při nákupu nárok na desetiprocentní slevu, ovšem už bez garance svého celoročního místa,“ informoval Baník, přičemž lístky je možno kupovat v síti ticketlive.cz, případně ve Fanshopu FCB na Městském stadionu.

Konkrétního soupeře se Baník dozví ve čtvrtek 18. července, kdy je na programu odveta 1. předkola Konferenční ligy mezi estonským a arménským celkem.

close info Zdroj: FC Baník Ostrava zoom_in Ceník lístků pro zápas Konferenční ligy.

