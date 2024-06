Fotbalisty Baníku Ostrava čeká ve 2. předkole Konferenční ligy protivník z Estonska či Arménie. Rozhodl o tom středeční los ve švýcarském Nyonu, který jim přisoudil lepšího z dvojice prvního předkola této soutěže JK Tallinna Kalev – FC Urartu. Ostravané, jejichž delegace byla losu přítomna na místě, začnou dvojzápas 25. července doma ve Vítkovicích, o týden později odehrají odvetu na půdě soupeře.

První trénink fotbalistů Baníku Ostrava v letní přípravě 2024. | Video: David Hekele

Polissya Zhytomyr z Ukrajiny, polský Slask Wroclaw, lepší z dvojice JK Tallinna Kalev (Estonsko) – FC Urartu (Arménie), nebo naopak horší z duelů Evropské ligy IF Elfsborg (Švédsko) – Pafos FC (Kypr) a FC Sheriff Tiraspol (Moldavsko) – PFC Zire (Ázerbájdžán). To byly možnosti známé od středečního rána, na které mohl Baník narazit. Vyplnila se estonsko-arménská varianta. Kdo to nakonec bude definitivně, se bude vědět 18. července, kdy jsou na programu odvety 1. předkola.

"Já o tom nepřemýšlím. Samozřejmě bychom si přáli, abychom neměli hned v úvodu dlouhé cestování a k tomu do těžších klimatických podmínek, což se může stát. Musíme se s tím vypořádat," řekl novinářům už dopoledne - asi dvě a půl hodiny před losem - trenér Pavel Hapal.

"Už jsem v jiných klubech nějaká předkola odehrál, dokonce se mi podařilo se dostat do Ligy mistrů, a bylo to těžké. Jestli se chceme dostat do Konferenční ligy, stejně musíme přejít přes jednoho nebo dva top týmy. Je mi to víceméně jedno," neřešil jméno budoucího protivníka.

Baník se v evropských pohárech představí po 14 letech, když v minulém ročníku FORTUNA:LIGY obsadili čtvrté místo. Jejich největším úspěchem v evropských soutěžích jsou čtvrtfinále Poháru UEFA (v sezoně 1974/75, dnes Evropská liga), Poháru mistrů evropských zemí (1980/81, dnešní Liga mistrů) a semifinále již neexistujícího Poháru vítězů pohárů (1978/79).

Skupinu evropských pohárů si Baník ještě nikdy nezahrál. V samostatné historii zvládl pouze jediné z šesti předkol. V ročníku 2010/11 nejprve ve 2. předkole Evropské ligy vyřadil gruzínskou Georgii, poté ale nestačil na běloruský Dněpr Mogilev.