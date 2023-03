/LUKEŠŮV PŘÍMÁK/ Bývalý fotbalový záložník Martin Lukeš, jedna z legend Baníku Ostrava, se i v této sezoně vyjadřuje coby expert Deníku k aktuálnímu dění ve slezském klubu z Bazalů.

Dynamo České Budějovice - Baník Ostrava (18. března 2023). | Video: David Hekele

V pátek jsem si po odpolední šel sednout na dvě piva, a kluci Výškovičáci, o kterých vím, že jezdí na výjezdy, se zrovna chystali do Budějovic. Nad svými rozpitými kousky se hecovali, doufali, věřili, že se to už zlomí a Baník vyhraje. Marně. Když jsem to pak v televizi viděl, hned jsem si na ně vzpomněl. A bylo mi jich líto.

Jeli na druhý konec republiky, aby koukali na takovou bramboračku. To museli mít fakt hroší kůži. Chtít pak po hráčích dresy byla umírněná a adekvátní reakce kotle.

Jestli si totiž někdo tímto dělá srandu, tak my se nesmějeme. To, co předvádí Baník, není dobré ani jako hloupý vtip. Spíše je to k pláči a je smutné, s čím je spojena značka FC Baník Ostrava. S jakými výkony a hráči, kteří neustále dostávají důvěru. Přitom opět zklamali. Příklad za vše je Cadu. Hrůza.

Martin Lukeš (43 let) je bývalý fotbalový záložník. Vyjma jedné sezony (2003/04), kdy byl v pražské Slavii, strávil celou kariéru v Baníku Ostrava, jehož byl dlouholetým kapitánem. V letech 1997 až 2014 nastoupil za Baník celkem do 323 zápasů (316 v lize), nastřílel 42 gólů. V ročníku 2009/2010 pomohl Slezanům ke třetímu místu v ligové tabulce. Dvakrát nastoupil v přátelských zápasech za národní tým, vstřelil v nich dvě branky.

Opakem je Říha. Kluk, který pro Baník dýchá, bere ho vážně. První zápas, hned takhle těžký a důležitý, určitě by se mu začínalo lépe vedle osobností jako byl pan Vojáček, nebo Bolf. V úvodu nebyl svůj, dal si nešťastný vlastňák, ale tím to z něj asi spadlo. Byl pak lepší, jistější, ukázal, že není posera, ale srdcař.

Naštval mě Fleišman. Dlouho dobrý výkon, přímák zahrál precizně. Sám si pamatuji, že se mi to jednou povedlo. V Liberci jsem ale trefil jen tyčku. Kouzlo toho je, že nikdo nečeká, že si to dovolíte. Jenže pak svůj výkon degradoval podceněním nákopu.

Četl jsem, že hráči místo volna podstoupí dřinu a tvrdou práci. Ta je ale podstatou všeho, co člověk dělá. Automatická věc, za kterou jsou placení. Nebo dosud tvrdě nepracovali? Co v zimní přípravě? Navíc určitě to není tak, že si řeknete, že budete tvrdě pracovat, a tím přestanete prohrávat. Za mně jsou to jen žvásty.

Baník se propadá víc a víc do bahna, je nemocný, ale nic se neděje. A to říkám i přesto, že nejsem žádný odborník, nebo mistr světa. Zároveň však své názory nestavím na tom, co slyším, ale na tom, co vím a vidím. Někdo je za současný stav zodpovědný. Ten „někdo“ by měl najít příčinu, a potom ji odstranit. Vždyť to nemůže být neřešitelný problém. Fotbal není kvantová fyzika!

Mít teď repre pauzu není příjemné, ale pokud se nic nezmění – buď ti lidé samotní, nebo jejich přístup a jednání – tak to lepší nebude. A příště fanoušci nebudou chtít jen svléct dresy.