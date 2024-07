více než tisíc kilometrů dlouhou cestu do Ostravy autobusem. „Nevím, jestli to byla pravda, říkalo se to, ale já tomu nepřikládal žádnou váhu,“ zavzpomínal Martin Lukeš, tehdejší kapitán týmu. „Mogilev každý podceňoval, považoval ho za slabý, přitom oni kvalitu měli. Na druhé straně, u nich jsme nešťastně prohráli 0:1, doma jsme pak měli spoustu šancí, ale trefovali jsme jen tyčky,“ vybavil si Lukeš s tím, že velký vliv měl na výsledku i sudí Trattu.

„Kopali roh a v chumlu hráčů si našel údajný faul, za který pískl penaltu,“ vylíčil někdejší reprezentant. „Ale nikdy jsem to na něj neházel. Kdybychom proměnili, co jsme měli, tak postoupíme, takhle z toho bylo jen zklamání,“ řekl po letech Lukeš, přičemž roli hrálo i množství letních změn v kádru a odchod několika opor.

Urartu je dalším pokusem Baníku o proražení v Evropě. Vždyť přes alespoň dva soupeře v jedné sezoně přešla slavná značka naposledy na začátku osmdesátých let. Tým okolo Ličky, Vojáčka, Michalíka, Radimce, Rygela, Knappa či Daňka vyřadil islandský Vestmannaeyjar (1:1, 1:0) a Dynamo Berlín (0:0 a 1:1), aby skončil na Bayernu Mnichov (0:2 a 2:4). Od rozdělení Československa Baník vyřadil pouze zmíněné Gruzínce, jinak vždy ve dvojzápase podlehl. Postupně Leverkusenu (0:5, 2:1), Middlesbrough (0:3, 1:1), Heerenveenu (2:0, 0:5), Spartaku Moskva (0:1, 1:1) a právě Mogilevu.

„Urartu je v Arménii jako Sparta či Slavia tady. Klub disponuje vynikajícím fotbalovým prostředím, řadou tréninkových hřišť, stadion je zrekonstruovaný. Patří ke špičkovým klubům,“ popsal Gevorg Badalyan, odchovanec klubu, který nastoupil do sedmi zápasů v lize za Baník. Nyní působí v třetiligové Hlubině.

„Hodně sází na cizince. V každém klubu je vždy aspoň polovina mančaftu zahraničních hráčů, díky čemuž jsou ty týmy silné, technicky vybavené, takže Baník to asi úplně jednoduché nebude mít,“ upozornil Badalyan.

Je otázkou, zda trenér Gunko sáhne k nasazení šestici hráčů s ruským pasem, kteří v předchozím předkole proti Kalevu v Estonsku hrát nemohli a v domácí odvetě šel ze střídačky pouze Ivan Ignatiev. „Hlavně Ostrava není v pozici, aby někoho podceňovala. Já si ale myslím, že kluci budou motivovaní. První ligové kolo na Bohemce jim nevyšlo, takže potřebují zabrat a za každou cenu vyhrát, protože venku to budou mít určitě těžší,“ zmínil Badalyan.

Baník měl při obou zápasech na stadionu pozorovatele Jiřího Nečka. „Jsou houževnatí, z herního hlediska disponují výbornou zálohou, zejména střed se snaží hodně tvořit, umí si odskočit do prostoru, hrát na jeden dotek, vzápětí už jsou v náběhu. Celkově technický tým, hlavně tím Tallinn přehráli a zaslouženě postoupili,“ poodhalil Deníku Jiří Neček.

„Arménská liga se ještě nehraje, jsme rádi, že jsme je mohli vidět v ostrém utkání. Viděli jsme, že to jsou techničtí a pohybliví hráči, situace řeší fotbalově. Ty zápasy byly dost odlišné a trochu nás překvapilo, že v tom venkovním utkání vypadali lépe než doma. Tam neměli tolik šancí,“ vysledoval trenér Pavel Hapal, který vedl Baník i při vyřazení od Heerenveenu v roce 2005.

Jedním z mála hráčů, kteří v kádru Baníku mají evropské zkušenosti, je stoper Matěj Chaluš. I on přiznal, že jde o velkou neznámou. „Ano, není to nějak věhlasný klub, ale o to to může být záludnější. Je to arménský celek, takže můžeme čekat technický tým, který dokáže hrát dobrý fotbal. Zároveň si myslím, že to může být soupeř, kterému nebude úplně vyhovovat, když k tomu, co umíme s míčem, přidáme tradiční bojovný styl. Běhání, souboje,“ nastínila letní posila ze švédského Malmö.

Lukeš tipuje výhru Baníku o dva góly. „To by byl dobrý základ a odrazový můstek do odvety,“ uzavřel expert Deníku.