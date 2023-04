/ROZHOVOR/ Po čtrnáctidenní pauze překvapil asi leckoho. Rovnou se sedmi změnami v základní sestavě, včetně nasazení brankáře Jiřího Letáčka na úkor kapitána Jana Laštůvky, vyrukoval trenér Baníku Ostrava Pavel Hapal na liberecký Slovan. Slavil částečný úspěch. Slezané soupeře přehrávali, měli šance, a gól visel ve vzduchu, nakonec se ale museli smířit s remízou 0:0.

Před utkáním Baník Ostrava - Slovan Liberec (1. dubna 2023). | Video: David Hekele

Na tiskové konferenci byl pak kouč pozitivní. Pochopitelně ale zmínil slabou produktivitu. „Dobrý zápas, jen nám chybělo střelecky se prosadit, zlomit to gólem a vyhrát, protože jsme si to zasloužili. Bohužel je to fotbal, dlouho jsme nezvítězili, i když si myslím, že na jaře to byl doma náš nejlepší zápas,“ uvedl Hapal.

Udělal jste hned sedm změn v sestavě. Jak vás to napadlo?

Věděli jsme, že nějaké změny uděláme, ale to přicházelo v průběhu toho čtrnáctidenního cyklu, protože jsme také čekali, jak na tom budeme zdravotně. Měli jsme i reprezentanty, kteří byli pryč, takže jsme k tomu museli přihlédnout. Nakonec to takto vyústilo, domluvili jsme se a rozhodli pro tuto základní sestavu.

Obránce Baníku Šehič: Spousta z nás nemá formu, nedaří se. Sestava mě překvapila

Z důvodu, že jste cítil potřebu nějaké změny?

Já bych nechtěl, aby to vyznělo, že ty výsledky byly díky hráčům, kteří ze základní sestavy vypadli. Ale po šňůře neúspěšných utkání jsme chtěli nějakou změnu udělat. Z herního hlediska se povedla, ale to kýžené – body – nám znovu nepřinesla.

Ta opticky největší nastala v bráně, kde Jana Laštůvku nahradil Jiří Letáček. Proč on, nikoli Martin Hrubý, jenž plnil dlouhodobě roli dvojky?

Dlouhodobě o Letym víme, má formu, dobře trénoval, naproti tomu Hrubas byl čtrnáct dní s reprezentací. Odchytal nám i jeden zápas za béčko, Lety tři a dobře. Byl vždy oporou, vychytal i některé situace, takže dostal jen jeden gól. Teď doma. Proto jsme se takto rozhodli a udělali tuto změnu.

A jak se vám líbil?

Chytal výborně. Kdybychom měli ještě většího „peška“, tak jsme mohli inkasovat při střele v závěru. On ji vytáhl nad břevno. Působil jistě.

Nic neřešící remíza! Baník spálil šance, oslabený Liberec v Ostravě odolal

A nasazení stopera Jaroslava Svozila nebylo ve hře?

Možná si promluvte s Jardou. On trénuje, pracuje, odehrál dva zápasy za béčko, teď ho do Zlína na umělou trávu ani nebudeme posílat, ale ještě není na sto procent. Není připravený, což víme z běžeckých dat, testujeme ho. Dělá vše pro to, aby se vrátil, a já věřím, že brzy bude schopný, ale momentálně to z mého pohledu tak není.

Jak teď pracovat s psychikou hráčů, kteří s Libercem nehráli, aby to nesli v pořádku, nikoli jako řez kádrem?

Osobně si myslím, že tohle máme vypořádané. My žádný řez kádrem neděláme, nikoho nevyhazujeme, neděláme kárná řešení. Prostě jsme se rozhodli pro tuto sestavu, daný hráč je profík, a jestli má třicet let, nebo osmnáct, musí rozhodnutí trenéra respektovat. A udělat vše pro to, aby podal nejlepší výkon, když na hřiště vejde. Ne, když je tam jen od začátku. V tomto máme jasno, v kabině necítím žádnou uraženost, nebo napětí, že ten či onen hráč nehrál. Naopak. Všichni dělají vše pro to, jelikož víme, v jaké jsme situaci, abychom v zápasech byli úspěšní.

Kalkulovali jste před utkáním i s tím, že pak můžete z lavičky posílat hráče jako Almási, Plavšič, Kuzmanovič a další, čímž ten tým posílíte?

Ano, samozřejmě. To jsme měli v hlavě, že v průběhu utkání jsme schopni tím dodat na hřiště kvalitu a zkušenost. Ta střídání nám pomohla, dostali jsme se do některých situací, jen nevím, jestli to už není zakleté, protože nemůžeme vstřelit branku.

VIDEO: Žádný apríl! Fans Baníku chtějí s Libercem výhru, v sestavě sedm změn

Nejste už trochu v křeči při zakončení?

Nevím, jestli v křeči. Hráči jsou v situaci pod nějakým tlakem, na trénincích je řeší a góly dávají, ale bohužel. Někde nám to odskočí, pak je podrží gólman. To mám na mysli třeba moment z prvního poločasu, kdy výborný centr tečuje na přední tyči Tijani, ale brankáře to trefí do nohy. Stačilo, aby to šlo o dvacet centimetrů jinam a byl by to gól. Ale nemůžu říct, že by to řešil špatně. A takových situací jsme měli víc.

V záloze nastoupil Jiří Klíma. Nezdál se vám utopený?

Klímič nám vypadl na čtrnáct dní po Spartě, moc toho neodtrénoval, měl naražená žebra. V závěru jsme byli rozhodnutí, že půjde dolů, navíc měl opět něco se žebry. Bylo cítit, že to nebyl on. Naopak právě se Spartou vypadal slušně. Ale čekali jsme, že při centrech bude doplňovat Tijaniho a třeba se prosadí. To se nepovedlo.

Nicméně situace Baníku je špatná, navíc máte těžký los…

Los je těžký, ale jen se mi potvrzuje jedna věc. I když nehrajeme v některých utkáních dobře, hrajeme třeba špatně, tak zatím jsme se poráželi sami. Většinou jsme dostali neskutečně hloupé góly. Zároveň si vypracováváme šance, jenže naopak góly nedáváme. Jestli tady přijede Plzeň, Slavia, teď jedeme na Slovácko, tak osobně nevidím důvod, proč bychom s nimi nebyli schopní bodovat. Zvlášť, když se opřeme o výkon, jako dnes. Musíme ale být produktivní.

Mladík Šín o gólech v reprezentaci: Práce celého týmu. Baník? Nepropadat depresi

Zmínil jste chyby, ty proti Liberci nenastaly, což je asi cenné…

Každopádně. Liberec měl dvě, nebo tři situace, které ale nebyly stoprocentní. To splňuje naše očekávání. Nás trenérů, ale i hráčů. Hráli jsme bezpečně dozadu, naopak nemůžu být spokojený s ofenzivou, protože šancí jsme měli fakt dost. Určitě dost na to, abychom vstřelili jeden gól a vyhráli.

Jak vám pomohlo uplynulých čtrnáct dní a soustředění v Polsku?

Nechci říct, že to bylo jen Polskem, ale bylo to vidět na výkonu. Cítili jsme, že potřebujeme vyskočit ze stereotypu, změnit prostředí, a chtěli jsme mít všechny hráče pohromadě. Aby neměli každodenní myšlenky jako rodina, manželka, děti a soustředili se na fotbal. Bylo to krátké, ale účel to splnilo. Byli jsme spolu, měli jsme i teambuildingovou akci, aby hráči přišli na jiné myšlenky.

Před pár týdny jste udělali změnu v realizačním týmu, skončil David Oulehla. Jak jste si to rozdělili? Máte víc práce?

To ne. My stejně vše dělali pohromadě, takže jestli si někdo myslí, že David dělal něco extra navíc, tak to ne. Vše jsme konzultovali společně, David měl na starosti standardní situace, v čemž nám ulevil, ale rozhodnutí byla nás všech. Momentálně nám to chod a přípravu nenarušuje.

Budete tedy hledat náhradu?

Uvidíme. Samozřejmě máme myšlenku, ale teď tomu necháme čas.

Lukeš: Trestat za pyro, stadiony budou prázdné. Baník není věcí pár porážek

Mohl by tou myšlenkou být Milan Baroš?

Milan Baroš je ikona klubu, když za námi bude chtít přijít, zapojit se, tak to jen přivítáme. Před Spartou jsme se potkali, něco si řekli, takže proč ne? Víme, že kabinu vždy dokázal namotivovat, přesvědčit ve svých myšlenkách a rozhodnutích, a všichni k němu vzhlíží.

Týmu do devatenácti let se daří, ale nyní asi není čas vytahovat mladíky, viďte?

Řeknu to takhle: gólman Hrubý odchytal velice dobré utkání za nároďák, mluvil jsem s trenérem Bejblem, ale myslím si, že teď je těžká doba na to, abychom házeli mladého hráče do vody. My to potřebujeme urvat, zlomit, až se to povede, tak věřím, že bude čas na posun některých hráčů. Třeba Šíňas s námi nebyl, ale nakonec jsme se rozhodli do sestavy zakomponovat. Od 50. minuty bylo ale cítit, že toho měl dost. V kabině sice řekl, že se cítí dobře, ale únavu prostě neošidíte. Víme ovšem, jaká je to kvalita, proto jsme podrželi.