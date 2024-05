Zatímco o titulu je po sobotě rozhodnuto, boj o poháry v posledním kole nadstavby FORTUNA:LIGY bude více než zajímavý. A velkou roli v něm budou hrát i fotbalisté Baníku Ostrava, kteří však nemají čtvrté místo – tedy přímou vstupenku do předkol Konferenční ligy – ve svých rukou. Co se tedy musí stát, aby tým Pavla Hapala urval „bramboru“ a po letech prošel do Evropy? A co mu zajistí alespoň páté místo?

Choreo fanoušků Baníku Ostrava na Spartě (14. května 2024). | Video: David Hekele

Remíza nic neřeší. Řada fanoušků Baníku měla po sobotní plichtě 1:1 v Plzni podobný názor. Není to zdaleka pravda. Ano, nutnosti ohlížet se na jiné stadiony to Ostravany nezbavilo, ale lehce jim to před závěrečným duelem se Slováckem roli ulehčilo.

Jak to tedy je? Začněme u pátého místa. Pokud Baník s celkem z Uherského Hradiště, který ztrácí dva body, neprohraje, ví, že si to o Evropu rozdá s vítězem prostřední skupiny, tedy Hradcem Králové či Teplicemi (v pátek 31. května v Ostravě, na jeden zápas). Když ve Vítkovicích padne, protáhne se čekání na mezinárodní konfrontaci o další rok. Zde je vše jednoduché.

Co Baník dovede na čtvrté místo?Výhra nad Slováckem - jistota 5. místa, pokud Boleslav nevyhraje, tak čtvrté místo Remíza se Slováckem - jistota 5. místo, Boleslav musí prohrát, aby byl čtvrtý Prohra se Slováckem - 6. místo, žádné poháry

O poznání zamotanější je vše při pohledu na možnosti čtvrté příčky, která znamená díky obsazení finále MOL Cupu Plzní a Spartou přímou účast v pohárech. Jisté je, že Mladá Boleslav, na níž FCB ztrácí bod, a která zajíždí do pražského Edenu se poměřit se Slavií, musí ztratit. Pokud remizuje, Baník potřebuje výhru. Když Středočeši padnou, mohou Slezané jen remizovat. Proč? Důvod je jednoduchý. Rozhodujícím faktorem je po nadstavbě při shodě bodů pořadí po základní části a v něm byl Baník výš.

„Remíza je asi zasloužená, podle dalších výsledků může hrát důležitou roli,“ byl si vědom i trenér Baníku Pavel Hapal po utkání v Plzni. „Věřím, že do posledního zápasu se to mužstvo daleko víc semkne. Myslím tím, že bude hrát s větší odvahou a s větším úsilím, ale to bude naše práce, abychom se dostali do maximálního výkonu a dokázali jsme to doma urvat. Vnitřně nějak věřím, že i když to nemáme ve svých rukou, tak pokud ten zápas sami zvládneme, mohli bychom na čtvrtém místě skončit,“ dodal.

Jasno bude příští neděli večer. Bude se ve Vítkovicích a na Bazalech slavit, truchlit, nebo si baníkovci vše ještě o pár dní protáhnou?