Do poslední chvíle budou fotbalisté Baníku Ostrava bojovat o čtvrté – tedy pohárové – místo. V sobotu sice v duelu 4. kola nadstavbové skupiny o titul FORTUNA:LIGY remizovali v Plzni 1:1, když na úvodní trefu Matěje Vydry odpověděl David Buchta, zároveň Mladá Boleslav schytala debakl doma od Sparty (0:5) a Slovácko padlo se Slavií (1:2). A právě celek z Uherského Hradiště přijede příští neděli do Vítkovic.

Choreo fanoušků Baníku Ostrava na Spartě (14. května 2024). | Video: David Hekele

Trenér Plzně Miroslav Koubek, který byl posledním, kdo Baník dovedl do pohárů, nenasadil úplně to nejsilnější. Přece jen za pár dní čeká Viktorii finále MOL Cupu se Spartou, naopak Pavel Hapal nikoho nešetřil. Místo zraněného Blažka zařadil na stopery Frydrycha, na levou stranu místo distancovaného Kpoza Šehiče a do středu pole vykartovaného Boulu nahradil Šín. Zároveň se vrátil po trestu do sestavy Tanko.

Oba týmy nabídly divákům vyrovnanou podívanou, Vydra se prosadil už v 17. minutě, ale kvůli ofsajdu mu gól uznán nebyl. Na opačné straně Tvrdoň zlikvidoval šanci Buchty.

Stejné obsazení nakonec měly góly, které už platily. Chvíli po pauze skóroval Vydra, v 67. minutě pak vyrovnal Buchta. Baník, jemuž pro zranění nedohrál stoper Lischka, mohl vstřelit i vítěznou branku, ale stejně jako Vydrovi zkazil radost ofsajd.

Slezané se tak na bod přiblížili čtvrté Mladé Boleslavi, na dva body vzdálili šestému Slovácku. Pokud chtějí skončit čtvrtí, musí v posledním kole nadstavby Slovácko porazit a Mladá Boleslav ztratit v Edenu. Případně s týmem Martina Svědíka remizovat, pak by ale Středočeši museli na Slavii padnout. Vše je otevřené.

Viktoria Plzeň – Baník Ostrava 1:1 (0:0)

Branky: 49. M. Vydra – 67. Buchta. Rozhodčí: Radina – Ratajová, Žurovec. ŽK: Traoré, Řezník, Chorý – Pojezný, Ndefe. Diváci: 7714.

Plzeň: Tvrdoň – Řezník, Hranáč (46. Souaré), Jemelka (38. Dweh) – Havel, Kalvach (46. Červ), Traoré, Cadu – Jirka (72. Šulc), Kliment (72. Chorý), M. Vydra. Trenér: Koubek.

Baník Ostrava: Letáček – Ndefe, Frydrych, Lischka (50. Pojezný), Šehić – Rigo, Šín – Buchta (85. Rusnák), Klíma, Ewerton – Tanko (76. Kubala). Trenér: Hapal.