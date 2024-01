MICHAL MÁLEK

záložník, 18 let

V lize: nic

Podzim 2023: Za B-tým nastoupil do 12 utkání (804 minut), vstřelil jednu branku.

Očima Josefa Dvorníka: „Michal je velmi silný ve vedení míče a v ofenzivních soubojích jeden na jednoho, dokáže si vypracovat finální situace do zakončení, nebo je připravit pro spoluhráče. Taktéž je reprezentantem do devatenácti let, na srazech se hodně prosazuje i střelecky. Jak už to u těchto typů hráčů bývá, věřím, že s přibývajícím časem dobuduje silovou stránku, což mu umožní více využít jeho schopnosti a bude se i v soubojích zlepšovat.“