/PŘÍMO ZE SLOVENSKA/ Bezbrankovou remízou 0:0 uzavřeli fotbalisté Baníku Ostrava zápasový program letní přípravy. Na hřišti ve slovenské Turzovce, kde místní Tatran zároveň slavil sto let od svého založení, se neprosadili proti Žilině, která kvůli účasti v evropských pohárech nastoupila v kombinované sestavě. Domácí MŠK pak ovládl doplňkové penalty, které se kopaly pro pobavení několika stovek přítomných diváků.

Baník Ostrava v Turzovce proti Žilině. | Video: David Hekele

Slezané nastoupili v malebném prostředí mezi horami kousek za hranicemi pod bedlivým dohledem majitele Václava Brabce, nebo výkonného ředitele Michala Běláka, jež duel sledovali přímo u střídaček. Zároveň ale také bez několika hráčů (Kaloč, Blažek, Madleňák, Miškovič, Fleišman, Klíma), které trápí zdravotní problémy. Nutno říct, že dění na hřišti mnoho pohledných a zábavných momentů nenabídlo.

První půle byla prakticky bez šancí, ve druhé se sice něco naskytlo, ale na překonání jedné či druhé obrany to bylo málo. „Výsledkově nejsme spokojeni, i když jsme ještě nehráli v takovém složení, v jakém si to představujeme pro Liberec. Někteří totiž chyběli ze zdravotních důvodů. Myslím však, že zápas splnil účel, až na nějaké maličkosti jsme hráli v defenzivě velmi zodpovědně, horší to bylo směrem dopředu,“ přiznal při svém hodnocení trenér Pavel Hapal.

Majitel Baníku Václav Brabec (vpravo).Zdroj: FC Baník Ostrava

Kuzmanovič o vyhazovu z Baníku: Mrzí mě atmosféra okolo, Hapal ani nezavolal

„Skoro žádné situace jsme si nevytvářeli, byli jsme hodně nepřesní, takže s tím spokojenost není. Ale věřím, že když jsme dnes góly nedali, tak je dáme v prvním ligovém utkání,“ dodal kouč, jež nevyloučil ani další posílení týmu.

MŠK Žilina – Baník Ostrava 0:0

Sestava Baníku: Letáček – Frydrych, Bitri, Pojezný (46. Lischka) – Juroška (60. Ndefe), Tetour, Boula (60. Rigo), Šín (46. Ewerton), Kpozo (60. Šehič) – Almási (46. Tanko), Kubala. Trenér: Hapal.