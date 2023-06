Den před startem přípravy se v kádru fotbalistů Baníku Ostrava dějí pohyby. Slezané v neděli potvrdili, že útočník Muhamed Tijani dostal svolení k přípravě s pražskou Slavií, odkud by měl na hostování přijít Brazilec Ewerton. Zároveň ve finále je zisk stopera Skalice Filipa Blažka.

Kotel Baníku proti Pardubicím (28. května 2023) | Video: David Hekele

Potvrdila se tak nedávná informace Deníku, že jednání o nigerijském střelci jedenácti branek v minulé sezoně finišují. "Muhamed Tijani dostal od Baníku souhlas, aby se zapojil do přípravy se Slavií. Se stejným svolením do Baníku ze Slavie přichází Brazilec Ewerton. Kluby podmínky celého transferu ještě dojednávají, oba hráči se však už mohou zapojit od začátku do přípravy v nových týmech," uvedl Baník na sítích.

Cena? Jak už dříve uvedl server sport.cz, údajně kolem třiceti milionů korun. Baník by měl participovat i na případném dalším Tijaniho přestupu.

Lukeš: Každý jednou skončí, Baník chápu. Tijani? Neváhal bych. Vrbovi to přejme

Kromě ofenzivního Ewertona by na Bazalech měli brzy přivítat i posilu zadních řad. Blízko dohodě má být stoper Filip Blažek ze Senice, který by měl v nejbližší době podstoupit na Bazalech zdravotní prohlídku.

Tým Pavla Hapala se poprvé sejde v pondělí kvůli zátěžovým testům, První trénink je na programu v úterý. Zatím jedinou oficiální posilou je útočník Abdullahi Tanko z Varnsdorfu. Naopak v klubu nepokračují Jan Laštůvka a Nemanja Kuzmanovič.