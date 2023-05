/FOTOGALERIE/ Uběhly jen dva týdny, a fotbalová Ostrava se baví znovu o stejné věci, o stejném člověku. Muhamed Tijani a jeho střelecké obrození. Po dvou gólech Plzni (2:1) nasázel v neděli v Olomouci dokonce hattrick, zařídil vítězství 4:1, a Slezané jsou po základní části FORTUNA:LIGY dvanáctí. „Za svou práci si to zasloužil,“ ocenil hostující trenér Pavel Hapal svého svěřence. Slova obdivu k nigerijskému útočníkovi ztratil i soupeř.

Pochod fanoušků Baníku Olomoucí. | Video: David Hekele

Nejprve si ve 21. minutě našel Plavšičův centr a hlavou rozvlnil síť poprvé. Jen o chvíli později vletěl do vápna, zpracováním si obhodil obránce a prostřelil vybíhajícího gólmana. Další zásah v první půli mu sice sudí kvůli ofsajdu neuznali, Tijani si ale počkal na závěr duelu. Od Buchty převzal míč, sekl ho, nechal bránící soupeře proběhnout a přízemní ranou zpoza šestnáctky rozjásal více než dvoutisícový kotel Baníku na severní tribuně opět.

Famózní Tijani! Nigerijec hattrickem složil Sigmu, Baník do nadstavby dvanáctý

Z pěti střel nasázel Baník čtyři góly, tři z toho dvaadvacetiletý mladík. „Holt někdy to tak je, někdy to tak v utkání vyplyne, že jste přesnější, kvalitnější a důraznější v zakončení,“ pochvaloval si trenér Baníku Ostrava Pavel Hapal.

Nad otázkou k produktivnímu spoluhráči se jen pousmál záložník Filip Kaloč. „Já bych ho určitě nechtěl bránit,“ prohodil. „I na tréninku někdy neví, kde má ruce, kde má nohy. On vás pokope, pobouchá, ale myslím si, že začal dobře využívat, že obránci z něj mají větší respekt. Když si to dá do pohybu, zakryje to tělem, tak se k němu nikdo nemůže dostat,“ popsal Tijaniho práci.

Být Afričan přítomen na tiskové konferenci, vyslechl by si slova uznání i od soupeře. „Jestli vám hráč dá tři góly, tak co k tomu chcete říct?“ zeptal se trenér Olomouce Václav Jílek. „A není to jen o těch třech gólech, ale vůbec o práci, kterou udělal. Vidíte, že je dá, ale pak stejně pracuje, stahuje balony, sprintuje zpátky, hlavy vyhrává s lehkostí, protože ta figura ho k tomu předurčuje. Baník v něm má velký potenciál, dobrého hráče, jen je otázkou, jak dlouho ho udrží, pokud tak bude pokračovat,“ podotkl Jílek.

VIDEO: Na památky, za zážitky! Jak fanoušci Baníku šli Olomoucí na stadion?

POKORNÝ: MĚLI JSME SI PORADIT

Stoper Jakub Pokorný musel skousnout ve vzájemném souboji Sigmy a Baníku další prohru. Na podzim 0:3 v dresu Slezanů, teď 1:4 na straně Hanáků. „Na Tijaniho se mi hrálo dobře. Je vysoký, silný, ale to je hodně útočníků v lize, takže s tím si musíme poradit. Bohužel, dal tři góly a to rozhodlo,“ pokrčil rameny Pokorný nad výkonem svého bývalého spoluhráče.

„Udělal progres, pomohlo mu hostování, když se vrátil, tak bylo vidět, že se posunul. Já mu to přeji, protože je to pracovitý kluk. Lepí mu to, padá to tam a bohužel jsme to schytali my,“ hlesl Pokorný. „Rozhodla efektivita. My nebyli nebezpeční, bylo to málo, oni dali ze čtyři centrů čtyři góly, z toho jeden z ofsajdu,“ věděl.

„Baník vyhrál zaslouženě, na druhé straně je potřeba říct, že jsme mu k tomu pomohli. Kdyby se hrálo znovu se stejným průběhem, těžko bude čtyřikrát skórovat, ale zásadní byl první gól, který spustil ráz hry,“ doplnil Václav Jílek.

VIDEA: Výjezd jara! Fanoušci Baníku dorazili do Olomouce, vlakem jela jen část

Sílu Baníku viděl i ve Srdjanu Plavšičovi. „Já si vybavím možná jednu situaci, kdy ztratil balon s Pokym (Pokorným), ale jinak devadesátiprocentní úspěšnost. Pavel Hoftych ho pojmenoval úhořem a to na něj sedí. Je sebevědomý, neztratí balon, jeden na jednoho s obrovskou lehkostí,“ přiblížil. „Problém nám ale dělali i Juroška s Caduem na druhé straně. Byli fotbaloví. Nadstavbu v podobě kvality na krajích měl Baník vyšší,“ přiznal Václav Jílek.

Ale zpět k hlavní postavě olomouckého odpoledne. S osmi trefami se Tijani v týmové tabulce střelců odpoutal od kolegů Almásiho s Klímou. Pavel Hapal ocenil však práci celého týmu a ví, že nadále bude muset řešit dilema, zda nasadit gólového Nigerijce, nebo zmíněného Ladislava Almásiho.

„Čeká na svou šanci a možná to nese těžce, což se mu nedivím, ale Tiji má formu a využíváme jeho,“ řekl rezolutně. „Tijanimu bylo vyčítáno, že nedává góly, to je jasné, každý je od útočníka chce, ale on se neskutečně spravil za poslední měsíc a půl po fyzické a běžecké stránce. Dnes je úplně jinde, než byl třeba v Pardubicích,“ uzavřel Pavel Hapal.