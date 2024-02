/VIDEO, FOTOGALERIE/ Společnost starající se od začátku letošní sezony o zajišťování občerstvení na domácích zápasech fotbalového Baníku Ostrava 4catering, s.r.o. si odbude jarní premiéru při ligovém utkání s Plzní, které se hraje v úterý 13. února od 18 hodin na Městském stadionu ve Vítkovicích. Zástupce podniku Martin Sláma se vrací ke složitým začátkům, zároveň se dívá do budoucnosti. Ve videorozhovoru pro Deník hovoří o veškerých novinkách, vylepšeních. Jak to bude s cenou piva a jídla?

Rozhovor s Martinem Slámou o cateringu na zápasech Baníku Ostrava, 11. ledna 2024. | Video: Deník/Kateřina Součková

„Nelze nevzpomenout náš první zápas, to hrál Baník se Slováckem. Vše jsme převzali týden před jeho začátkem a nestihli jsme udělat některé věci, které byly potřeba. Bylo toho strašně moc. Dopadlo to tak, že jsme selhali. Zapomněli jsme koupit tácky na klobásky. Slečny ve stáncích začali ty klobásky dávat do kelímků. Celá Ostrava o tom ví, všichni se tím pobavili. Dneska už to bereme s humorem, tehdy nám ale do smíchu moc nebylo. Od té doby došlo, myslím, k velkému zlepšení. Věřím, že nám fanoušci odpustili a budou stále spokojenější,“ říká za 4catering, s.r.o. Martin Sláma.

Celý rozhovor si můžete poslechnout ve videu výše.