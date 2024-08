David Hekele dnes 10:28

/FOTO, VIDEO/ S vědomím, že favoritem je tentokrát soupeř, že by si rádi z venkovního zápasu přivezli pozici, která by jim dávala naději do domácí odvety. Fotbalisté Baníku Ostrava v úterý dopoledne odcestovali z mošnovského letiště do Dánska, kde je ve středu večer čeká úvodní duel 3. předkola Konferenční ligy s FC Kodaň.