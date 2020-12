Opava na tom není po posledních třech odehraných kolech vůbec dobře. Duel s odvěkým rivalem může být odrazovým můstkem k lepším zítřkům, ale také zápasem, který ještě více Kováčův výběr srazí na kolena.

„Každé derby je výjimečným zápasem. Vím o čem to je. Sám jsem si ho v barvách Sparty zahrál. Znamená moc pro hráče, fanoušky, prostě celý klub,“ říká Kováč. „Když ho zvládneme, můžeme se odrazit,“ dobře si uvědomuje kouč Opavy.

Jeho tým se nenachází zrovna v nejlepším rozpoložení. Prohrál tři zápasy v řadě, navíc mu to skřípe v defenzivě. „Na to se dívat nemůžeme, jsme profesionálové. Je na nás, abychom se zvedli,“ hlásí Kováč.

V Městských sadech bylo po prohře 1:3 na Slovácku pořádné dusno. „Padla hodně kritická slova. Víme, co jsme udělali špatně. Pokud chceme být úspěšní, musí být ve hře více agresivity a taky úplná koncentrace po celých devadesát minut,“ podotýká Kováč.

„Nemůže se stávat, abychom se po inkasované brance dostali hned do útlumu. Nesmíme dělat laciné chyby, které naše soupeře nakopnou,“ burcuje Kováč.

Baník jde do jednadvacátého slezského derby s Opavou v rámci ligy po dvoutýdenní covidové pauze. „Baník má dobrý tým, kvalitního trenéra. To, že teď stál, neřeším. Musíme se soustředit hlavně sami na sebe,“ zvedá prst Radoslav Kováč.

Opavští by krom dlouhodobých marodů měli být kompletní. „Trénujeme všichni. Jsme ale na trní jen z odpoledních testů na covid. Doufám, že vše bude v pořádku a nějak nás to neomezí,“ věří Kováč.

Jako citelnou považuje absenci diváků. „Bohužel taková je dnešní doba. Fanoušci nám budou rozhodně chybět, doma jsou totiž našim dvanáctým hráčem. Budeme se rvát i za ně. Uděláme všechno pro to, aby tři body zůstaly doma,“ slibuje Radoslav Kováč.

„Na tohle téma jsme se s kluky bavili. I když hrajeme venku, tak nás mrzí, že to bude bez lidí. V takových utkáních je ta atmosféra odjakživa výborná. Vždy navíc dorazí do Opavy mnoho ostravských fanoušků a vytvářejí skvělou kulisu. Pro zápas je špatně, že lidi nejsou,“ přiznává kouč Baníku Luboš Kozel.

Mužstvo se po karanténě sešlo ke společnému tréninku v pondělí. Naposledy hrálo soutěžní zápas 7. listopadu v Příbrami, kde zvítězilo 4:0. „Ten týden jsme využili jak bylo maximálně možné. Věřím, že budeme připraveni dobře,“ říká Kozel.

„Do jaké míry nás ty problémy okolo covidu a následné karantény zasáhly, poznáme až v samotném zápase. Něco jiného je totiž individuální příprava, a pak herní kondice. To zatížení v zápase je jiné a ničím to nenahradíte, ani jakýmkoliv tréninkem,“ ví Kozel, který má podle svých slov k dispozici 95 procent hráčů z kádru. Mimo hru je stále zraněný obránce Juroška, chybět bude kvůli čtyřem žlutým kartám také Potočný.

Na to, že se Opavě nedaří a v tabulce se krčí na předposledním 17. místě, spoléhat nechce. „Ono je to záludné. Všechna předchozí utkání nám to ukázala. Paradoxně to nejlepší jsme odehráli proti Slavii, která je na tom výkonnostně možná nejlépe v lize. A třeba v Teplicích, které jsou taky dole, jsme ten zápas nezvládli,“ uzavírá Luboš Kozel.