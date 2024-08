PAVEL BESTA, mistr s Baníkem

close info Zdroj: Deník/VLP Externista zoom_in Pavel Besta.„Já myslím, že v Kodani to slušný a vyrovnaný zápas, jen je škoda toho gólu v nastavení. Baník není tým, který by zalezl a suše bránil, takže jeho aktivita mě nepřekvapila. Koneckonců, nejlepší obranou je útok. Výsledek do odvety mohl být lepší, ale i tak je slušný, nadějný, a o to asi také šlo, protože boj o postup dál je otevřený. Myslím si, že Kodaň nepřijede hrát hurá fotbal, spíše bude hrát z obrany, na brejky, protože nemá důvod se někam hnát. Zkušenosti jsou na straně Dánů, ale Baník má zase elán a zaujetí, aby šel dál. I když to bude složité a náročné, věřím – a doufám – že v odvetě zvítězí a postoupí.“

ZDENĚK NEHODA, mistr Evropy

close info Zdroj: Deník/Lukáš Kaboň zoom_in Zdeněk Nehoda.„Přiznám se, že první zápas jsem neviděl. Bohužel. Čerpám jen ze sestřihu a informací, které se ke mně dostaly. Odveta bude těžká, nicméně výsledek prvního zápasu je zajímavý, ale nesmí se nic podcenit. Pozitivní je, že Baník bránit moc nemůže, když v Dánsku prohrál, ale zároveň musí hrát opatrně a zodpovědně. Kodaň venku umí hrát, viděli jsme to loni na Spartě, teď vyhrála i poslední ligové kolo. Myslím si, že ze začátku to opatrné bude, ale postupem času se to může otevřít. Sám jsem na průběh hodně zvědavý.“

MARTIN LUKEŠ, bývalý kapitán Baníku

close info Zdroj: Deník/Lukáš Kaboň zoom_in Martin Lukeš.„Jednogólová porážka splňuje to, že si Baník přivezl hratelný výsledek. Hrál nebojácně, odhodlaně, útočně, akorát tomu chyběl vstřelený gól. Nebo aspoň nedostat ten v závěru. Přitom jsem čekal, že domácí budou mít jasně navrch, že prodají zkušenosti z minulých let, ale asi se projevilo to, o čem se před zápasem mluvilo, že to není ta Kodaň z loňska. Baníkovce první zápas nabil optimismem. Na Kodaň to tady může dolehnout, oni musí postoupit. Pozitivní je, že bude v Ostravě chtít hrát fotbal, nezaleze. Klíčovým chlapem bude podle mě brankář Markovič. Bude to největší zápas v Ostravě za řadu let, bude vyprodáno, super atmosféra. Moc se těším, co fanoušci předvedou, protože věřím, že to bude obrovský zážitek. Snad i vítězný a postupový.

ZDENĚK POSPĚCH, někdejší hráč Baníku i Kodaně

close info Zdroj: Deník/Vladimír Pryček zoom_in Zdeněk Pospěch.„Myslím si, že Baník to po taktické stránce zvládl velmi dobře. Hlavně takticky to odehráli solidně, ale musím říct, že mě malinko zklamala Kodaň. A co čekám? Podle mě to bude podobné. Nepředpokládám, že Baník hru hned od začátku otevře, aby hrál rovnocennou partii, spíše bude vycházet ze zabezpečené obrany a vyrážet do brejků. Případně čekat na standardky. Pak bude záležet na vývoji, kdyby to stále bylo 0:0, nebo prostě vyrovnané, tak se to otevře víc. Hlavně se ale nenechat vybláznit vyprodaným stadionem.“

LIBOR SIONKO, někdejší hráč Baníku i Kodaně

close info Zdroj: Deník / Brzák Daniel zoom_in Libor Sionko.„Škoda, že bezbrankový výsledek Baník neudržel. Podle informací, které jsem měl, není Kodaň obecně tak dominantní, jak byla ještě třeba před dvěma lety. Výkonnost šla malinko dolů. Pořád je ale favoritem, nicméně věřím, že Baník má v odvetě slušnou šanci postoupit. Klíčové bude neinkasovat jako první. Pokud by obdržel gól, bylo by to už hodně těžké a spíše bych řekl, že si Kodaň pohlídá. Plusem bude atmosféra, která Baník požene dopředu.“

NEMANJA KUZMANOVIČ, útočník Havířova

close info Zdroj: Deník/Lukáš Kaboň zoom_in Nemanja Kuzmanovič.„Výkon Baníku se mi líbil. Od fotbalovosti až po nasazení, protože tam nechali všechno. Škoda těch šancí, protože dát gól, mají větší možnosti do odvety. Navíc ještě inkasovali. Ale myslím si, že je to pořád hratelné. Hlavně si ovšem kluci dokázali, že se s nimi dá hrát. Když půjdou do zápasu sebevědomě, ideálně se jim podaří vstřelit rychlý gól, tak mají šanci na postup. Baník hraje doma, kulisa bude super, bude vyprodáno, takže čekám, že bude ještě aktivnější dopředu. Podpora fanoušků může hrát velkou roli. Čekám podobný zápas, jako bývá se Spartou nebo se Slavií a věřím, že Baník může postoupit.“

VÁCLAV SVĚRKOŠ, hráčský agent

close info Zdroj: Deník/Petr Jiříček zoom_in Václav Svěrkoš.„Baník se mi v Kodani velmi líbil, myslím si, že to byl jeden z nejlepších výkonů pod trenérem Hapalem. Do odvety si nemůžu přát nic jiného, než postupový výsledek. Důležité ale bude to neotevřít, protože Kodaň je tak kvalitní, že by to mohla trestat. Na to se nesmí zapomenout. Hrál bych podobně jako v Dánsku a čekal na své šance, které určitě přijdou. Ze standardky nebo brejků. Hrát prostě chytře, nezbláznit se. Samozřejmě, může to být cesta, že vás lidi poženou, povedou se dvě akce a skórujete, ale nesázel bych na to. Těžko odhadovat. Každopádně když to bude nerozhodné delší dobu, Baník bude muset reagovat a víc to otevřít.“

PETR NĚMEC, mistr s Baníkem

close info Zdroj: Deník/František Bílek zoom_in Petr Němec.„Abych řekl pravdu, čekal jsem od toho zápasu trochu víc, byť Kodaň je těžký soupeř. Chápu ale, že je pořád začátek sezony a mužstva nejsou ještě ideálně rozehraná a sehraná. Chybí tomu ještě lehkost, ale to chvíli trvá. Upřímně, výkon Baníku neberu jako překvapení, spíše ukázku toho, co se dá udělat, když se maká a dře. Pak vás to odmění dobrým výsledkem. To je na fotbale krásné. Já si pamatuji, že první zápas v naší éře jsme hráli na Sportingu a nikdo nepředpokládal, že tam vyhrajeme. Stalo se. Pravda je taková, že v této pozici vás soupeři stejně často podcení. Ohromná škoda nevyužitých šancí. Doma to ale bude náročné, matematika je však jasná. Samozřejmě nelze útočit bezhlavě, ale góly budou třeba. A s Hradcem bylo vidět, že koncovka nic moc. A tady těch šancí zdaleka tolik nebude. Jsem na to moc zvědavý, ale jsem baníkovec a věřím mu v postup.“

VERNER LIČKA, bývalý trenér a manažer

close info Zdroj: archiv zoom_in Fotbalový expert Verner Lička.„Baník podal dobrý výkon ve smyslu momentálního nastavení a hrál na maximum svých možností. Projevila se nezkušenost, hlavně v zakončení. Zbrklost, tlak okamžiku. Hlavně u Šína to bylo patrné. Teď jde tým skládat zkoušky v prostředí, na které není zvyklý, ve kterém se nepohybuje. A navíc s vyšší úrovní. Jako kdybyste chodil na střední školu, ale skládal státnice na vysoké. Kodaň v tom zápase neměla vyloženou slabinu, většinu situací řešila na požadované úrovni a Baník se jí snažil vyrovnat. To se dařilo, třeba v přepínání do obrany, nebo do útoku. Takové zápasy v lize nejsou, což svědčí o tom, že se Baník posunul v intenzitě a rychlosti o stupínek výše. Postoupit se určitě dá, ale ne bych řekl svým běžným ligovým výkonem. Základem je soustředěnost a rozhodně bych se nenechal rozhodit vstupem. Ať je pozitivní, nebo ne. Pokud by Baník zvládl a hrál o postup do posledních minut, tak klobouk dolů a byl bych na mužstvo pyšný.“

JAROSLAV KULA, fanoušek

close info Zdroj: Deník/Lukáš Kaboň zoom_in Fanoušci Baníku.„Podle mě zápas v Kodani byl v podání Baníku nejlepší za dlouhá léta. Přiznám se, že jsem nečekal, že to bude tak vyrovnané, protože asi každý ví, s jakými představami se tam jelo. Kluci ale odvedli neskutečný výkon, jen mě mrzí, že tam něco nepadlo, protože šancí bylo možná až příliš. A v Evropě z nich aspoň gól dát musíte. To jinak nejde. Pevně věřím, že v tom bude doma pokračovat, přece jen pořád musíme vnímat kvalitu Kodaně, která je vyšší, než naše. Doufám však, že fanoušci je doženou k tomu, aby míč nějak do sítě dotlačili. Jakýmkoliv způsobem. Kubala už gól dát musí, třeba si schovává na tuto chvíli. Tohle může být jeho moment. A postoupíme. Věřím tomu.“