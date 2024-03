/FOTOGALERIE/ V poločase mohli být rádi, že je stav bez branek, ve druhém přidali a nakonec udeřili. Ze standardní situace, což je v jejich případě neobvyklé, nutno podotknout. Fotbalisté Baníku Ostrava gólem stopera Filipa Blažka zvítězili v nedělním utkání 25. kola FORTUNA:LIGY v Pardubicích 1:0, a přiblížili se čtvrtému Slovácku. Domácí, kterým chyběly opory Tomáš Zlatohlávek s Kryštofem Daňkem, po červených kartách pro Chlumeckého a Ortíze dohrávali v devíti.

Fanoušci Baníku Ostrava v Pardubicích (17. března 2024). | Video: David Hekele

Nájezd Brdičky mimo, chytře rozehraný roh a rána Patráka vedle, břevno stejného hráče a Brdičkova dorážka do rukavic Letáčka. Čtyři pardubické tutovky. Skončit v síti, bylo by hotovo už v poločase. „Měl jsem to trefit. Bylo by to 1:0, zápas by pak vypadal jinak. Mrzí mě to, chyběl kousek,“ litoval hlavičky do brankové konstrukce Vojtěch Patrák.

„Velká škoda. Dvě, tři šance, které musíme proměnit. Minimálně Filip Brdička, který šel na gólmana. To musí být gól,“ povzdechl si domácí asistent David Mikula. „Herně to bylo vyrovnané, ale ve vápně jsme byli nebezpečnější,“ dodal.

Šťastné vítězství! Baník přežil tutovky Pardubic, ze standardky rozhodl Blažek

Jenže hosté vše přežili, na přelomu poločasů párkrát zahrozili a v 69. minutě se prosadil po Ewertonově rohu a prodloužení Lischky Blažek. „Trenér mi řekl, že mám být důrazný. Dvakrát jsem se zastřeloval, do třetice to tam padlo. Jsem rád,“ oddechl si střelec. „Byla to nacvičená standardka,“ odhalil Pavel Hapal.

Na Východočeších bylo patrné odhodlání skóre zvrátit. Ovšem až moc. Chlumecký zajel do Jurošky, Ortíz do Buchty a oba šli během pár minut do sprch. Rozčílený trenér Radoslav Kováč byl rovněž vyloučen. „Nechci se k tomu vyjadřovat,“ řekl nejprve Mikula k emotivnímu závěru.

Fanoušci Baníku v Pardubicích, na výjezdu i Mladí chachaři. Hapal udělal změny

„Tím, že jsme tu situaci (u Chlumeckého vyloučení) měli před očima, cítili jsme křivdu, že rozhodčí zapískal až poté, kdy hráč Baníku zařve. Najednou udělí žlutou kartu. Hráči dneska ani neví, za co karta bude, nebo ne. Trenér vyjel na sudího, nevím, jestli tam něco řekl, aby z toho byla červená, ale emoce v tom jsou,“ věděl Mikula. „Bylo to chvíli po gólu, pak jdeme do desíti. Tam jsme to nezvládli,“ doplnil parťák Radoslava Kováče.

V úplném závěru se baníkovcům několikrát zatajil dech, šanci měl Solil. „Nevzdali se, hráli jednoduše. Tam jsme měli lépe reagovat, držet míč, pět deset minut ho soupeři nedarovat. Pak se vyskytlo i nějaké okénko na druhý gól,“ uzavřel Pavel Hapal, jehož tým dělí od čtvrtého Slovácka jen dva body.

Pro příští zápas v Teplicích ale přišel o vykartovaného Tomáše Riga, vrátí se však Filip Kubala. Dostane šanci Samuel Grygar, který pár minutami v závěru v lize debutoval?