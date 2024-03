Poslední zápas před jedinou jarní reprezentační přestávkou, fotbalisté ostravského Baníku zajíždí v neděli (15 hodin) k duelu 25. kola FORTUNA:LIGY na půdu o záchranu bojujících Pardubic. Slezané se opět budou venku snažit napravit domácí nezdar, pomoci by k tomu měli navrátilci po karetním trestu Abdullahi Tanko s Quadri Adediranem, ze stejného důvodu naopak bude chybět další útočník Filip Kubala.

Choreografie fanoušků Baníku Ostrava proti Olomouci. | Video: David Hekele

Trenéru Pavlovi Hapalovi po prohře s Olomoucí (1:2) vyjádřil sportovní šéf Luděk Mikloško důvěru. „Já si myslím, že v této fázi sezony a v naší momentální situaci nemá absolutně žádný smysl střídat trenéra. Doma se nám nedaří, to je pravda, ale v Mladé Boleslavi nebo ve Zlíně to z naší strany byly herně slušné zápasy. Nestojí to tedy přece tak, že by ten tým byl herně v nějaké dlouhodobé krizi a bylo by nutné s ním zatřepat tím nejradikálnějším způsobem. Štve nás, že nám nevycházejí domácí zápasy. Ale pořád hráčům i realizačnímu týmu věřím, že i tu domácí neúspěšnou sérii zlomíme. Takže abych odpověděl na původní otázku, ano, Pavel Hapal má nadále naši důvěru,“ řekl v rozhovoru pro Deník bývalý skvělý gólman.

Je však jasné, že pokud nemá být pozice hlavního kouče v dalších dnech opět zpochybňována, potřebuje Baník na východě Čech uspět. Nejlépe tedy vyhrát. Zvlášť, když sice setrvává na pátém místě, ale početnou skupinku pronásledovatelů má doslova v zádech.

Samotný Hapal si nemyslí, že je problém v psychice hráčů. „Spíše o tom to přelomit na naší stranu, to se nám momentálně doma nedaří. Tam nás trápí některé nuance jako chyby v defenzivě a neproměňování šancí, ale teď hrajeme venku a na to se soustředíme,“ prohlásil v preview pro klubový youtube kanál.

V Pardubicích, které vede jeho kamarád Radoslav Kováč, čeká taktický boj. „Hrají organizovaně, blízko u sebe, jsou těžko prostupné. Ale na druhou stranu nám se venku momentálně daří více než doma. Dokážeme si tam vytvářet šance a také je proměnit, byť ani v tomhle směru to posledně ve Zlíně nebylo úplně ideální. Ale věřím, že znovu zareagujeme na domácí ztrátu a body získáme v Pardubicích,“ zadoufal Pavel Hapal.

Zpátky v nominaci může počítat s útočníky Tankem a Adediranem, kteří se vrací po disciplinárním trestu, naopak mimo hru je pro čtyři žluté karty Filip Kubala. „Zvyšuje to naši variabilitu a možnosti prostřídání,“ byl rád Hapal, jehož potěšily reprezentační nominace.

Tomáš Rigo si svými výkony řekl o místo ve slovenském, národním týmu, parťák ze zálohy Matěj Šín pak „povýšil“ do jednadvacítky. „Jsem rádi. Oba šli v posledním půlroce výkonnostně nahoru,“ přikývl trenér Baníku.

A znamenal by případný nezdar opět ohrožení jeho pozice? „Podívejte, je to fotbal. Nikdy nevíte, co se může během dvou, tří týdnů přihodit. S tím musíme žít všichni, co se ve fotbale pohybujeme. Ale znovu opakuji, že teď v tuto chvíli, v pondělí po utkání s Olomoucí, to za mě nedává smysl,“ opakoval na začátku týdne Mikloško.

„Spíše si vše musíme v klubu vyříkat, hráči si musí uvědomit, co hrají a o co. Je to na nich, řešení mají oni svým proměňováním šancí. Kdyby je dali, tak teď nebudete spekulovat o pozici Pavla Hapala,“ pokračoval.

„Nevidím problém v Pavlovi, nebo v trenérovi, ale v hráčích, aby zvládali zásadní momenty zápasu. Zejména v ofenzivě. Nebudu tvrdit, že jsme proti Sigmě předvedli nějaký superfotbal, ale vždyť i jejich kouč sportovně uznal, že jsme byli lepší,“ dodal Luděk Mikloško.