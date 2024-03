/ROZHOVOR/ Po Olomouci na něj byl enormní tlak, fanoušci na stadionu chtěli dokonce jeho odvolání. V neděli ale dovedl trenér Pavel Hapal fotbalisty Baníku Ostrava k těsnému a šťastnému vítězství 1:0 v Pardubicích, které zařídil svou hlavičkou stoper Filip Blažek. Slezané tak budou mít klidnější reprezentační pauzu. „Věřím, že se to zlomí a vyhrajeme už i doma,“ zmínil kouč nelichotivou sérii na Městském stadionu ve Vítkovicích.

Fanoušci Baníku Ostrava v Pardubicích (17. března 2024). | Video: David Hekele

Jak zápas hodnotíte?

Pro nás velice těžké utkání, protože jsme věděli, že Pardubice jsou nejen v domácím prostředí, ale všeobecně, kvalitní mužstvo. I když mladé, ale dobře organizované. Zápas se nějak vyvíjel, Pardubice měly první gólovou situaci, když trefily břevno. Nicméně si myslím, že jsme byli silnější na míči i kombinačně, ale nedokázali jsme nic vyřešit směrem dopředu. Kromě stoprocentní šance Ewertona. Čekali jsme, byli trpěliví a nakonec i odměněni gólem ze standardky, ze které jsme už dlouho nic nedali.

Baník v Pardubicích zachránila jeho bolest. Standardka? Nacvičené, zaznělo

Oddechl jste si, že konečně standardka vyšla?

Jo, ale těch situací jsme měli víc. Bláža (Blažek) mohl už předtím jednou zakončovat, netrefil to. Samozřejmě jsme rádi, protože dlouho jsme se nemohli prosadit, přitom standardky trénujeme, cvičíme a jsme byli odměnění. Oddechl jsem si, jsem rád, že ten gól byl vítězný a Blážovi ho přeji.

Bylo to nacvičené?

Ano, na tréninku jsme to dělali celý týden, chtěli jsme se prosadit přes zadní tyč. To se nám tam několikrát povedlo, že jsme dostali ještě do dvou dalších zakončení. Bláža byl snad ve všech třech.

Zápas ovlivnily červené karty v závěru pro domácí…

Ale ani tak se nevzdali, hráli jednoduše a tam jsme měli lépe reagovat, držet balon a pět deset minut ho soupeři nedarovat. Možná by se vyskytlo nějaké okénko ke druhému pojišťovacímu gólu. Naštěstí jsme ho nepotřebovali. Mužstvo v závěru ukázalo morál, když Pardubice hrály vše nahoru a snažily se tam dostat propadlým balonem, nebo standardkou. Pro nás důležité body.

Šťastné vítězství! Baník přežil tutovky Pardubic, ze standardky rozhodl Blažek

Pavel Hapal.Zdroj: Deník/Petr Kotala

Nebylo zbytečně, že jste se v závěru zatáhli a nechali jste soupeři iniciativu i standardky?

My se nezatáhli, to tak prostě vyplynulo, chtěli jsme pracovat právě nahoře. Myslím si, že jsme měli hloupé ztráty míče, který jsme spíše měli držet, hrát zprava doleva, obehrávat to a soupeř by musel víc běhat. Možná bychom ho unavili. Nakonec standardní situace, kdy Patrick Kpozo nemusel jít do kontaktu, měl to ustát, neudělat rohový kop ani faul. To jsme jim ulehčili.

Z toho měl šanci Solil. Zatrnulo vám?

Jo, protože standardní situace byly to jediné, čím se mohli v závěru prosadit. Nebo nějaký centr, nákop. I gólman už byl skoro na půlce hřiště, kopal to všechno dovnitř do vápna, dokonce zahrával všechny standardní situace. Pardubice hrály vabank do poslední do poslední minuty, a i ten bod by pro ně byl zlatý.

Jak těžké bylo udržet emoce po těch červených kartách?

Já jsem to dneska prožíval víceméně v klidu, bývám víc emotivní. Vůbec nevím, k čemu tam došlo, protože i Radek Kováč dostal červenou kartu. Ta druhá situace u Ortíze byla jednoznačná. Hráče (Buchtu) mohl klidně přeskočit, nemuselo dojít ke kontaktu. Takhle ho kopl snad do hlavy. A Chlumecký měl předtím se žlutou kartou hrát opatrněji. K tomu hráče nabádáme asi všichni trenéři, aby se něco takového nestalo.

Fanoušci Baníku v Pardubicích, na výjezdu i Mladí chachaři. Hapal udělal změny

Nebál jste se, aby hráči tomu nepodlehli a nenechali se vyprovokovat?

Myslím, že my byli koncentrovaní, soustředění a jak jsem řekl, mně vadil jen ten závěr. Možná těch posledních pět minut, kdy jsme měli míč držet na kopačkách. Nemělo vůbec dojít k nějakým kontaktům, faulům.

S výkonem jste spokojený?

Jo. Já myslím, že jsme hru víc ovládali, než Pardubice. Jak jsem řekl, byli jsme silnější na míči, kombinačně jsme si vypracovali situace. Ať už Šíňas ve druhé půli, kdy to měl čistě na levou, v prvním poločase Ewerton. Stačilo jen trefit bránu. Hrozně se nadřeme na gól, to je náš největší problém. Ale herně jsme byli určitě kvalitnější, i když neznám statistiky. Musím se podívat i tu první půli, jestli to nevyznělo víc pro nás, než pro ně. Oni nás zlobili dlouhými balóny za obranu, v tom byli nebezpeční. Přímočaří, přesní, ale až na výjimky jsme všechno ubránili.

Záloha Baníku „povýšila“, Hapal má zpět útočníky. V Pardubicích potřebuje uspět

Přímočarostí si Pardubice vytvořily tutovku, když Filip Brdička šel sám na bránu…

Tam byl vlastně dlouhý balon, Lišák ho pouštěl za sebe a myslel, že si pro to Jirka (Letáček) půjde. Reagoval pozdě a byla z toho stoprocentní šance, kdy netrefil bránu.

Slovácku jste se přiblížili na rozdíl dvou bodů. Oddechl jste si?

Tak oddechl… My jsme se měli přiblížit už po minulém kole, bohužel jsme doma prohráli, nicméně teď mužstvo prokázalo morál a znovu zvítězilo venku. Věřím, že se to jednou zlomí a už v vyhrajeme i v domácím prostředí.