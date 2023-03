LADISLAV ALMÁSI

Ladislav AlmásiZdroj: FC Baník Ostrava

– 4 –

Fanoušci věřili, že by mohl být už v základní sestavě, opět ale dostal zhruba půlhodinku. Hodnocení jeho výkonu by mohlo být podobné, jako po Hradci. Do hry, natož šance, se nedostal. Jediná možnost byla po centru Fleišmana, ale míč proletěl jen kolem něj.