ZAHOZENÁ TUTOVKA V ZÁVĚRU

Baník střílel, co to dalo, ale uvnitř šestnáctky si mnoho vyložených šancí nevytvořil. Almási, Šín a především Kubala. Letní posila sledovala, kam se v 87. minutě odrazí míč po Ewertonově střele. Když doputoval k němu, Kubala odkrytou branku přestřelil. „Na tohle jsem čekal, ale bohužel neproměnil,“ hlesl útočník. „To není smůla, jen to, že jsem to dobře netrefil. Tím, že tam gólman skákal, tak možná pud, ale nevím, jestli se tohle dá nedat,“ byl sebekritický Filip Kubala.