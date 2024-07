Nedojde tak k návratu Joela Lindpereho do Ostravy. Bývalý estonský reprezentant strávil v Baníku více než rok, nyní působí v Kalevu jako sportovní ředitel. Nutno však říct, že Urartu nedalo soupeři mnoho možností, jak překvapit. A to bez ohledu na to, že v prvním zápase nemohlo využít kvůli neuděleným vízům šestici hráčů s ruským pasem (brankář Aleksandr Melikhov, stoper Aleksandr Putsko, záložník Oleg Poljakov a útočníci Anton Kilin, Leon Sabua a Ivan Ignatijev). Ti pochopitelně v odvetě hrát mohli, nicméně trenér Gunko využil převážně jiné hráče.

Ze zmíněného sextetu nenastoupil v základní sestavě nikdo, v průběhu pak do hry zasáhl Ignatijev, na střídačce zůstali Poljakov a Sabua. Další nebyli ani mezi náhradníky. Urartu i tak určovalo tempo zápasu, bylo lepší, s větším držením míče i střelecky aktivnější. Mirzoyan se prosadil už ve 12. minutě, krátce po pauze přidal druhou trefu. O postupujícím tak nebylo pochyb.

Kvalit čtvrtého celku minulého ročníku arménské ligy si je vědom i trenér Baníku Pavel Hapal. „Neměl to jednoduché, ale už dřív jsme avizovali, že postoupí. Už v Estonsku ukázal větší herní kvalitu. Jsou technickým mužstvem, velice kvalitní na míči, ale víme i o jeho slabých stránkách,“ uvedl Hapal.

Baník měl na obou zápasech pozorovatele Jiřího Nečka, který by měl v příštích hodinách a dnech dodat cenné informace. Zda ale nastoupí zmíněná šestice v Ostravě, nikdo neví. „Těžko na to mohu odpovědět. Do Estonska ti hráči neodcestovali, ale my nemůžeme kalkulovat s tím, že nedorazí ani tady. I proto je na zápasech Jirka Neček, aby to mužstvo opět viděl, protože změny v sestavě tam asi budou,“ vysvětlil výkonný ředitel Michal Bělák.

„Já si myslím, že s podobným mužstvem jsme hráli v zimě v Turecku. Velice technické, silné v kombinaci, ale nevoní mu agresivita, takže uvidíme. Věřím, že se na to dobře připravíme,“ doplnil Pavel Hapal.

„Baník se ale dostal do evropské soutěže po čtrnácti letech, je to pro nás něco nového, nikdo s tím tady nemá zkušenosti, přesto věřím, že se v soutěži budeme dobře prezentovat a každopádně chceme postoupit dál. Bude to těžké, ale z těchto ambic ustoupit nechceme, protože kádr je silný a kvalitní,“ podotkl kouč.

Upozornil ale i na sobotní vstup do ligy, kterou Baník vykopne v pražském Ďolíčku proti Bohemians. „Za sebe a za mužstvo se určitě těšíme, až to vypukne a budeme se rvát o body, protože od posledního mistrovského zápasu uplynula nějaká doba. Bude určitě vyprodáno, Bohemka je velice dobrá, aspoň co jsme měli možnost sledovat přípravné období, takže se ukáže, jak je doopravdy kdo připraven,“ uzavřel Pavel Hapal.