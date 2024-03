/FOTOGALERIE/ Před týdnem přišli o vítězství v závěru, tentokrát ho uhájili. Fotbalisté Baníku Ostrava potvrdili, že jim to venku v poslední době sedí, v nedělním duelu 23. kola FORTUNA:LIGY vyloupili gólem obránce Jana Jurošky zlínskou Letnou a vyhráli 1:0. Mrzet trenéra Pavla Hapala ale mohou promarněné šance, a fakt, že při marodce a po žlutých kartách pro Abdullahiho Tanka s Quadri Adediranem je nyní pro zápas s Olomoucí bez útočníků.

Fanoušci Baníku Ostrava ve Zlíně (3. března 2024) | Video: David Hekele

Klíčový okamžik nastal ve 33. minutě, kdy Juroška odcentroval a Tanko se na hraně ofsajdu po míči natahoval. Nedosáhl, stejně jako brankář Dostál a nenápadný pas skončil v síti.

„Tanka jsem viděl, snažil jsem se to čepnout za stopery a naštěstí to dopadlo,“ popsal Juroška. „Jasně, že mě (Tanko) zmátl. Nevím, na co jsme spoléhali, jak si můžeme dovolit, že na malém vápně je hráč sám, přitom jsme ho měli navázaného,“ nechápal gólman Zlína Stanislav Dostál.

VIDEO: Fanoušci Baníku ve Zlíně, kouč Hapal sáhl ke změnám. Nastoupí Ewerton?

„Kdyby letěl míč vzduchem, ale on poskakuje po zemi a v tom je to těžké,“ doplnil Dostál, který měl o poznání více práce než na druhé straně konkurent Letáček, na něhož nešla jediná přímá střela.

Předvedl několik famózních zákroků, zuby si na něm vylámal hlavně Tanko, který neproměnil dva samostatné nájezdy. „Chtěl jsem, aby kličku udělal, protože jsem byl vysoko a prostor za mnou hráče svádí, že mají čas zakončit. Záměrně jsem vyběhl a udělal to tak, jak jsem si myslel,“ popsal Stanislav Dostál.

„Musíme ty situace dohrát, je to už poněkolikáté, že nedáváme, a pak se strachujeme až do konce. Cítili jsme, že to máme pod kontrolou, ale pokud je to o gól, je to ošemetné. Navíc tam Zlín poslal vysoké hráče, naštěstí kromě jedné hlavičky jsme je do ničeho nepustili,“ oddechl si Juroška.

Baník před Zlínem: (ne)oblíbená Letná, další pokus o „double“. Co návrat marodů?

Produktivita i karty trápily i trenéra Baníku Pavla Hapala. „Tanko se v těch situacích objevuje často, možná tu kličku měl udělat delší,“ pátral v paměti. „Kdyby tohle proměňoval, byl by nejlepší střelec ligy. Je to škoda, mohlo být rozhodnuto dřív,“ posteskl si, přičemž ví, že oba nigerijští útočníci jsou pro klání s Olomoucí mimo, a není jasné, zda se zdravotně dohromady dají marodi Jiří Klíma a Filip Kubala.

„Co mám na to říct? Ještě jsem Adediranovi říkal, ať si dá pozor, z mého pohledu byla přísnější. Tanko byl zase ve skluzu, na to se musím podívat. Musíme se nachystat, někoho tam dáme,“ usmál se na závěr Pavel Hapal.

FC Zlín – Baník Ostrava 0:1 (0:1)

Branky: 33. J. Juroška. Rozhodčí: Černý – Antoníček, Žurovec. ŽK: Nombil, Natchkebia, Pidro – Šín, Tanko, Adediran. Diváci: 5465.

Zlín: S. Dostál – Cedidla, Didiba, J. Kolář, Holík (57. Pidro) – Bužek (57. Nombil), Janetzký – Vukadinovič, Slončík (75. Černín), Bartošák (46. Natchkebia) – Schánělec (46. Ikugar). Trenér: Červenka.

Baník Ostrava: Letáček – J. Juroška, Lischka, Pojezný, Kpozo – Boula, Rigo (90. Miškovič) – Buchta (86. Frydrych), Šín (70. Rusnák), Ewerton (86. Šehič) – Tanko (70. Adediran). Trenér: Hapal.