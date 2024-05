/ROZHOVOR/ Na poslední kolo nadstavby zvolil slavnostnější oblečení. Obvyklou teplákovku vystřídala košile a trenéru Pavlu Hapalovi to přineslo štěstí. Stejně jako celému fotbalovému Baníku Ostrava, který na závěr nadstavby rozložil Slovácko výsledkem 6:0. „Určitě to ale nebylo košilí,“ upozorňoval Hapal, který po radovánkách v šatně vyšel celý mokrý. Prvotní oslavy si však po sezoně, kdy byl často pod vlnou kritiky, užíval. „Bojuji o přízeň fanoušků, asi jako každý, protože Baník je velice specifický a těžký klub,“ řekl. „Jsem ještě plný emocí,“ dodal Pavel Hapal.

Jaké jsou vaše pocity, když vás v sezoně fanoušci odvolávali…

Ano, v některých případech zaznívalo „Hapal ven“. To je jejich názor, já jsem to i tehdy řekl, že jejich názor respektuji, nicméně já se nevzdávám a nikdy nebudu. Teď budu trochu egoista, nebo budu mluvit o sobě, ale věřím, že tím posledním zápasem a čtvrtým místem jsem trochu blíž fanouškům. Bojuju o to.

Zvolil jste poněkud oslavný outfit. Věřil jste, že bude co slavit?

Nevěřil. Jen jsem chtěl něco změnit, přemýšlel jsem o tom déle. Jak jsme všichni sportovci pověrčiví, udělal jsem to už jednou. Bylo to v minulé sezóně, když jsem se převlékl ze sportovních věcí do takové polokošile. Teď jsem šel do toho znovu. Určitě jsem nepočítal s oslavou. Po hráčích také chci, ať něco změní, ať se snaží prosadit, ať dávají góly… To se nám někdy nedaří. Říkal jsem si, jestli to náhodou nebylo tou košilí. Ale to je snadné. Kdyby to v ní bylo, převlékám se jenom do košile a mám ji pořád.

Jak hodnotíte poslední utkání?

Myslím si, že jsme odehráli výborný zápas. Od začátku jsme dominovali, měli jsme velkou šanci Buchtiče (Buchty), kterou jsme mohli jít už do vedení. Pak ty góly přišly. Samozřejmě zápas ovlivnily i červené karty. Když přišla druhá, měli jsme to jasně pod kontrolou. Důležitý byl třetí gól na uklidnění týmu a pak už to byla demolice. Klobouk dolů před Slováckem, protože muselo vytrpět dvě červené karty, my drželi balon, byli jsme trpěliví a vypracovali jsme si další situace. Proti soupeři oslabenému o dva hráče to bylo snazší. Ještě musím – ani ne tak k utkání – spíše k sezoně.

Povídejte…

Byla to pro nás velice těžká sezona, turbulentní. Odehráli jsme dobré i špatné zápasy, doma se nám nedařilo vítězit. Dneska se to klukům povedlo, asi ve správný čas. A vidíte, odezva fanoušků byla úžasná. Věřím, že i příště budou fanoušci s mužstvem trpěliví, byli za to odměněni čtvrtým místem. Díky moc hráčům, před nimi je třeba smeknout. Baník Ostrava je těžký klub, v určitých situacích byli pod tlakem, ale poradili si a získali víc bodů než soupeři. Zaslouženě skončili na čtvrtém místě.

Třeba Filip Kubala se trefil asi v pravý čas, že?

My jsme o tom mluvili dlouhou dobu. Filip je kvalitní útočník, góly umí dávat, důležité pro něj je, že se do šancí dostává. Věřím, že to teď z něj spadlo a pro příští sezonu bude znovu hráčem, který bude rozhodovat. Dneska to nebyl jen on, i Ewe (Ewerton) vstřelil dvě branky. Důležitá první z pokutového kopu, kde je vždy velký tlak. Pak se přidali další. Filip Kubala si to zasloužil.

Jak těžké bude mužstvo na poháry připravit?

Osobně si myslím, že bude potřeba vytvořit ještě větší konkurenční prostředí, mužstvo zkvalitnit i kvůli toho, že zápasů může být víc. Doufám, že se nám to podaří. Ale jak jsem řekl, smekám před kluky, protože když si vzpomenu, že jsme s nimi v létě začínali, někteří byli bez ligového startu a dneska jsou oporami Baníku Ostrava, tak to klobouk dolů. Před hráči i celým realizačním týmem, který odvedl neskutečnou práci.

Budete se zaměřovat i na to, že většina kádru nemá zkušenosti s mezinárodní scénou?

Každopádně by to bylo dobré, ale na druhé straně, tito hráči si to uhráli. Myslím si, že je potřeba zkvalitnit tým, vytvořit ještě trošku větší konkurenci, ale budeme sázet i na ty, kteří si to vykopali.

Můžete být konkrétnější v případě posil? Jaké máte priority co se týká postů?

Hledat určitě budeme do všech řad. I kvůli zdraví jsme měli problémy na stoperech, křídla, protože nevíme, co bude s Ewem. Na stranách ale musíme posílit. Filip (Kubala) sice dal dva góly, ale v určité fázi sezony jsme se i v útoku trápili, takže bychom asi i tam měli zvýšit konkurenci. Ale uvidíme. Máme něco rozjednané, nějaký věci, věci, které jsou v pohybu, ale nechtěl bych předbíhat.

Co třeba Michal Hlavatý z Pardubic?

Je to hráč, který právě by mohl do našeho systému zapadnout tím, že je do kombinace a my chceme hrát kombinačně. Chceme být silní na míči a on je jeden z typů hráčů, který by nám pasoval.

Je ve vašich plánech útočník Ladislav Almási?

S Lacem se bude teď hovořit. Je to určitě dobrý hráč. Nemluvili jsme spolu, takže nevím, jak moc je spokojený s tím hostováním. Moc minutáže tam ale nedostal. Pořád je to hráč, který dokáže góly dávat, tak uvidíme, jakou bude mít myšlenku. Podle toho pak budeme reagovat.

V posledních letech Baník přivedl Plavšiče, Cadua či Ewertona na hostování. Co letos v létě?

Nevím. Uvidíme, co Ewe, který není naším hráčem, patří Slavii a je to rozdílový hráč. Když dostane nějakou zajímavou nabídku do zahraničí, to asi neovlivníme, ale já pořád věřím v to, že pokud by měl zůstat v české lize, tak bude v Baníku Ostrava. On se tady cítí výborně, fanoušci ho milují, je to klíčový hráč pro nás, i když někdy mu trpíme věci, které by mu možná ve Slavii neprošly. Pro nás je ale velice důležitý.

Spíše jestli byste neměli mít vlastní hráče…

My je máme, musí k tomu ale dorůst. I ten Šíňas (Šín) neměl ligových startů mnoho, ale dnes je oporou. Že teď nastoupil na posledních dvacet minut, nic neznamená. Nastoupil na Spartě, tam odvedl výborný výkon. Pak Grygar, který čeká na svou šanci, ale tam je potřeba to dávkovat. A pokud Baník chce jen sázet na svoje odchovance, tak ano, ale musí být trpělivý.

Otázka byla mířena k tomu, aby hráč byl váš…

Jasně, ale vezměte si, že my v létě přivedli snad dvanáct hráčů, což je balík. Nemyslím tím jen finance, které musel pan Brabec na to uvolnit, ale byl to i zásah do týmu. Myslím si, že málokdo z vás věřil – možná ani my ne, určitě ne v počátku – že bychom mohli skončit v této sezoně na čtvrtém místě. My se spíše rvali s tím, že budeme hráče pomalinku zapracovávat, postupně je budeme dostávat výš a výš. Že se potom situace vyvrbila takhle a byla možnost skončit čtvrtý, tak jsme trochu přehodnotili své cíle. I když… Nebyl to cíl, spíše takový náš sen a ten se povedl. Myslím si, že hlavně pro mladý kluky je to neskutečná zkušenost do budoucna. Některé zápasy hráli pod velkým tlakem, bylo to cítit, ale jenom z toho se mohou poučit.

Pavel Hapal (vlevo) a asistent trenéra Slovácka Jan Baránek.Zdroj: Deník/Petr Kotala

A co odchody?

I tohle nastane. Možná přijdou i nabídky, které se nebudou dát odmítnout, takže na to budeme reagovat. Zatím nemáme nic konkrétního na stole, ale ve fotbale to je dneska tak a zítra jinak.

Kromě pohárů čeká klub i posun B-týmu, který postoupil do druhé ligy. Jak složité bude vše skloubit?

My nad tím sedíme už nějakou dobu. To je další věc, na kterou jste mi nahrál. Málem bych na to zapomněl. Klobouk dolů za tu neskutečnou práci. I to bylo výborně od prvopočátku nastavené, kdy jsme chtěli béčko z Visty přestěhovat na Bazaly. Oba týmy se potkávají, někteří s námi trénují, což jim dalo hrozně moc. Mají tam kluky, kteří ovládli kabinu a zaslouženě postoupili. Myslím si, že ten projekt je výborný a proto se dostavil i výsledek. Přispěl k tomu i nový trenér, takže smekám a gratuluji.

Jste sice čtvrtí, ale za Plzní jste zaostali velmi výrazně. Co s tím, abyste se ji přiblížili?

Jsou odskočení na základě kvality kádru. Srovnání se Spartou a se Slavií je těžké, když Slavia je schopná koupit hráče za 100 milionů. Ale já si furt myslím, že sportovně se jim dokážeme vyrovnat. Odehráli jsme s nimi dobré zápasy. Hlavně se Spartou jsme jí byli na „drc“. Pak se asi projevila větší ta kvalita hráčů. Bude to těžké, nicméně od čtvrtého místa až po konec je liga neskutečně vyrovnaná. Mužstva si brala body navzájem, i my jsme doma ztráceli. Když si vezmu jen ty zápasy, kdy jsme vedli s Bohemkou, s Karvinou, s Libercem, nebo nešťastný zápas s Mladou Boleslaví, který nás dostal do pozice, že jsme už to neměli ve vlastních rukou. Věřili jsme, že když to zvládneme, Slavia nám pomůže a zvítězí nad Boleslaví. To se povedlo. Neskutečně vyrovnaná soutěž, tři týmy jsou odskočené, ale věřím, že když budeme dobře pracovat, můžeme se přiblížit.

Michal Frydrych řekl, že máte tréninkové plány ještě na další týden. Co s nimi?

Tak ty se trhají, ukončili jsme to. Kluci si zaslouženě odpočinou. Začínáme někde sedmnáctého, takže tři týdny dovolené si zaslouží.

A vy budete pokračoval?

Končí mi smlouva k 30. červnu, ale už jsme vedli nějaká jednání a myslím, že v tomhle týdnu budou dál pokračovat. Uvidíme, jak to dopadne.

Jste slavící typ?

Budu slavit, ale nemůžu moc. Ráno mám v 9 hodin v Olomouci zubaře, odvolat to nelze, protože si nechávám dělat nový můstek. Budu slavit, ale decentně.