ZÁSAH BÝVALÉHO HRÁČE

Loni byl s nimi v šatně, Baník měl zájem, aby v klubu pokračoval, ale nestalo se, a v úterý udeřil. Nenápadná akce, střela či centr, ale Brazilec Cadu byl hrdinou Plzně. „Tyto balony jsou pro brankáře ohromně nepříjemné, protože tam nabíhal Tomáš Chorý, a vy jen čekáte do poslední chvíle, jestli se toho někdo dotkne, nebo ne. Pak to udělalo to, co to udělalo. Skončilo to v brance,“ řekl smutně gólman Baníku Jiří Letáček.