KOPNI TO NA TANKA

To, co mělo být silou týmu, tedy že nebude čitelný, bude mít více variant hry, rozestavení, se úplně míjí účinkem. Zatímco v minulých dvou sezonách byl scénář „kopni to nahoru na Klímu, nebo Almásiho“, tak teď se opakuje s tím rozdílem, že je v útoku Abdullahi Tanko. Každý míč hledá dlouhým pasem nigerijského rychlíka, což je pro obranu lehko řešitelné. Nějaká mezihra, delší kombinace, případně pokus o individuální průnik? Až na výjimky to téměř nenajdete.