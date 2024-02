/FOTOGALERIE/ Herně se zlepšili, měli šance, byli blízko alespoň bodu, nakonec ale odešli s prázdnou. Fotbalisté Baníku Ostrava vlastní chybou a gólem bývalého hráče Cadua ve druhé minutě nastavení prohráli úterní dohrávku 17. kola FORTUNA:LIGY doma s Plzní 0:1. Slezané tak čekají na úspěch ve Vítkovicích od září a celkově vyhráli jen jednou z posledních šesti ligových utkání.

Baník proti Plzni. | Video: David Hekele

Je tak logické, že se mužstvo i trenér Pavel Hapal po dvou prohrách dostávají pod tlak. „Nezlobte se, ale to není otázka na mě,“ reagoval kouč po utkání, v němž se kotel domácích fanoušků musel kvůli disciplinárnímu trestu přesunout do vedlejší části stadionu. Svůj názor na prosincový verdikt LFA dali najevo velkým bílým nápisem „To je řešení?“ přes uzavřené sektory a pod tím ještě baníkovci vzkázali: „Celá LFA, banda… Vždyť víte.“

Fanoušci baníku směrem k LFA.Zdroj: Deník/Lukáš Kaboň

Že FCB dá částečně zapomenout na tristní výkon v Českých Budějovicích (0:3), napověděl už úvod, kdy sice přežili šanci Chorého, ale poté Klíma, Buchta, či Boula mířili v nadějných pozicích buď mimo, nebo obětaví Viktoriáni střely zablokovali.

Utkání nabízelo i řadu nepřesností, oba týmy v rozehrávce kupily chyby, z čehož pak soupeři hrozili. Nakonec málem odcházeli spokojenější hosté, ale Šulce v tutovce vychytal Letáček.

Domácím se vydařil i úvod druhé půle, Buchta protáhl Jedličku, Klíma pak v nadějné pozici mířil mimo, podobně jako na opačné straně Kalvach. K úspěchu nevedla ani zakončení střídajících Rusnáka a Adedirana. Těsně vedle mířil i Šín.

Klíčový moment tak přišel v 92. minutě, když po nedůrazu baníkovců se dostal Cadu k centru, který propadl přes Chorého za Letáčka. „Udělal to velmi dobře, říkali jsme si, že tohle je jeho obvyklé řešení situací. Nebyla to střela ani centr, něco mezi, a tyto balony jsou pro brankáře hodně nepříjemné. Čekáte do poslední chvíle, jestli se toho někdo dotkne, a pak to udělalo tohle,“ pronesl smutně gólman Baníku.

„Karel (Pojezný) přestal hrát, vyžadoval od rozhodčího, aby pískl, že soupeř leží na míči, ale sám měl vyvinout aktivitu. Nechal ho ale stoupnout, rozehrát, přihrávka na Cadua, ten odcentroval a zapadlo to za tyč,“ popsal Hapal. „V této situaci se měl (Pojezný) snažit míč získat, pak by možná hru na zemi odpískali. Nebo faul, ale vrátili bychom se a nic by se nestalo,“ pokračoval kouč Baníku.

Velká část tribun se v té chvíli sebrala a vyrazila směrem k domovu, další skandovali, že chtějí Baník. „Byl to ale od nás diametrálně odlišný zápas oproti Budějovicím. Bylo tam možná hodně ztrát, ale nasazení, bojovnost, vše do poslední minuty, která však byla klíčová. Do remízy jsou to měli dovést, místo toho přišel hloupý gól. Z toho jsem zklamaný, z výkonu nikoliv,“ dodal Pavel Hapal.

Plzeň tak prožívala opačné emoce, než v sobotu, kdy v nastavení proti Mladé Boleslavi přišla o výhru. „Tohle fotbal přináší, teď se to otočilo v náš prospěch, ale myslím, že zaslouženě,“ prohodil trenér Miroslav Koubek.

„Baník byl těžký soupeř, šlapal, dobře reagoval, mělo to tempo i náboj, ale měli jsme víc brankových šancí, v defenzivě jsme odolali rychlým protiútokům, ale ke gólu jsme měli blíž. Pavla (Hapala) i Baníku mi je líto,“ doplnil.

Baník Ostrava – Viktoria Plzeň 0:1 (0:0)

Branka: 90+2. Cadu. Rozhodčí: Všetečka – Machač, Hurych, video: Zelinka. ŽK: Hapal (trenér), Klíma – Jemelka, Kopic, Dweh. Diváci: 7717.

Baník Ostrava: Letáček – Ndefe, Lischka, Pojezný, Kpozo – Rigo, Boula – Buchta (64. Rusnák), Kubala (71. Šín), Ewerton (83. Šehič) – Klíma (71. Adediran). Trenér: Hapal.

Plzeň: Jedlička – Jemelka, Hranáč, Dweh – Kopic, Kalvach, Traoré (56. Červ), Cadu – Šulc (78. Vydra) – Chorý, Jirka (56. Mosquera). Trenér: Koubek.