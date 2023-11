NÁVRAT DVOU OPOR

Po jednozápasovém trestu za čtyři žluté karty se Pavlu Hapalovi vrací do hry stoper David Lischka a křídelník Ewerton. Pro toho to bude zároveň domácí derniéra, protože před Vánoci proti Slavii hrát nemůže, jelikož z Edenu na Bazalech hostuje. Uvidí ho fanoušci Baníku v ostravském dresu i na jaře, nebo si ho Pražané stáhnou? Každopádně s Lischkou se vrátí do obrany klid, rozvaha a konstruktivnost, Ewerton bude opět největší ofenzivní zbraní Baníku a hrozbou pro defenzivu Plzně.