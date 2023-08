ZAKLETÉ ŠTRUNCOVY SADY

Hřišť, kde to Baníku příliš nejde, je v lize dost. Pražská Letná i Eden, jablonecká Střelnice… Do stejné kategorie můžeme zařadit také plzeňskou Doosan Arénu. Ve Štruncových Sadech Slezané vyhráli za poslední dobu jedinkrát, v říjnu 2018 v poháru, když ve 111. minutě rozhodl současný kapitán Jiří Fleišman. Pokud bychom chtěli najít ligový úspěch, museli bychom do historie zabrousit o dalších deset let hlouběji. V září 2008 trefily dva zásahy Rudolfa Otepky a jeden Maria Ličky výhru 3:1. Navíc už o půl roku dříve na stejném místě Baník vyhrál 4:0. A od té doby? Z dalších 15 zápasů v Plzni Ostravané uhráli pouhé čtyři remízy. Zlomí prokletí?