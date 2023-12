MATĚJ ŠÍN

Matěj ŠínZdroj: FC Baník Ostrava

Záložník, 19 let

Bilance v lize: 18 zápasů, 592 minut, 2+1, bez karet

Bilance v poháru: 2 zápasy, 135 minut, 0+0, bez karet

Komentář Martina Lukeše: „Většinou střídající hráč, ale když naskočil v průběhu, tak hru vždy oživil. A dal i góly. Naopak od začátku mu to moc nešlo, nebyl tak vidět. Možná se svezl s celým mužstvem, co jsem nepochopil, že řada lidí kritizovala primárně jeho. To bylo trochu nefér. Třeba by mu víc vyhovovala role na podhrotu, než na kraji. Potřebuje ale pravidelně hrát. Je to budoucnost Baníku. Má mentalitu osobnosti i vůdčí postavy týmu.“

Hodnocení Deníku: Názor fanoušků v Ostravě je jasný. Na mladém záložníkovi s neskutečným příběhem by hra Baníku měla stát. Novopečený reprezentant do jednadvaceti let sice přeskočil Filipa Kaloče, zároveň se ale před něj dostali Jiří Boula s Tomášem Rigem. Často tak začínal jen na lavičce, vždycky ale uměl tým oživit, pomoci. Naopak v základu tolik znát nebyl. Celkem vytvořil spoluhráčům sedm gólových možností. Dva góly a asistence jsou ale solidní vklad do dalšího průběhu ročníku. Známka: 3