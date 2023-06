/ROZHOVOR/ Po třech týdnech jsou fotbalisté Baníku Ostrava zpět v procesu. Slezané se sešli už v pondělí ke kondičním testům, o den později vyšli k tréninku na Bazalech. Trenér Pavel Hapal měl k dispozici 27 hráčů (bez Kaloče, Pojezného, Sanneha, Ndefeho, Svozila), mezi kterými nechyběla oficiální posila Abdullahi Tanko ani trio, u nichž se čeká na formality (Kubala, Blažek, Ewerton). „Pracuje se i na dalších,“ řekl Hapal, aby potvrdil, že blízko je i zisk brankáře Jakuba Markoviče a záložníka Tomáše Riga ze Slavie.

První trénink fotbalistů Baníku Ostrava v letní přípravě 2023. | Video: David Hekele

Mezi novináře přišel zkušený kouč dobře naladěný. „Odpočinul jste si?“ zněla jedna z otázek. „Neodpočinul, podívejte, ani nejsem opálený,“ zasmál se. „Byl jsem na chalupě, něco jsem tam odpracoval. Ale hlavně jsem byl těch čtrnáct dní s manželkou a dětmi,“ odpověděl už vážněji Pavel Hapal.

Po posledním utkání jste mluvil o analýze uplynulé sezony. Proběhla? Co vám řekla?

Panuje nespokojenost s celou sezonou. Od začátku do konce byly výkony hrozně rozmanité. Jednou jsme hráli dobrý zápas, zvítězili, pak jsme se zas nemohli v dalších utkáních bodově ani herně prosadit. Zklamání. Určitě chceme zapomenout, asi vnímáte patřičné změny v kádru. Věřím, že kabina se trošku změní, a že do nové sezony vstoupíme úplně jinak.

Co jste si s vedením řekli? Jaké to bude chtít změny?

Hodně se teď mluví o Tijanim, který nám odešel. Bylo to hrozně rychlé, tak to ve fotbale je. Proto jsme chtěli dopředu dovést variabilitu, to znamená rychlé útočníky, jako je Kubala nebo Tanko. Mají trošku jiné parametry, než Tijani s Almásim. Taky jsme chtěli zkvalitnit defenzivu, protože jsme se v minulé sezoně hodně prali se zraněními. Proto přichází Filip Blažek. Díky tomu máme variantu do tříobráncového systému.

Máte z přestupu Tijaniho radost, protože i díky tomu jsou prostředky na nákup posil a osvěžení mužstva?

A nejen ty. Hodně se skloňovala systémovost práce v Ostravě, my se chceme víc propojit s B-mužstvem. Věřím, že se nám podaří to, abychom mohli společně trénovat v jedněch prostorách a dennodenně se potkávat. Tím bychom si sáhli na hráče z béčka, je tam dost potenciálu. Ještě v minulém týdnu hráli soutěž, takže je s námi jen Marek Jaroň. Ostatní jsme nechali odpočinout.

Když se vrátíme k Tijanimu, tak není Slavia velký skok po tom bleskovém vzestupu?

To ano, ale udělal velký běžecký progres. Dostal se do toho po fyzické stránce, na své možnosti by mohl střílet i více branek, protože do gólových situací se dostával pravidelně. Neřeší to ale s takovým klidem jako třeba Almási. Proto mu přeji, ať se zlepší, ale běžecky a fyzicky je připravený.

Start letní přípravy fotbalového klubu FC Baník Ostrava, 20. června 2023, Ostrava.Zdroj: Deník/Lukáš Kaboň

Mluvili jsme o změnách. Velkým tématem byl konec Jana Laštůvky a Nemanji Kuzmanoviče. Můžete se k tomu vyjádřit?

Ještě jsem se k tomu nevyjadřoval. Abych pravdu řekl, ještě jsem ani s Laštym, ani s Kuzmou neměl možnost mluvit. Budu s nimi chtít navázat kontakt. Konec v Baníku pro ně asi není jednoduchý, ale ze sportovního hlediska jsme se rozhodli jít jiným směrem. Tím pádem bych jim chtěl poděkovat za práci, kterou pro Baník odvedli. A osobně bych s nimi chtěl ještě vše prodiskutovat a prodebatovat. Každopádně v kádru A-mužstva již nebudou.

A co příchody Kubaly, Ewertona a Blažka? Zatím nesmějí oficiálně mluvit, ale jde o formalitu?

Víceméně ano, i když nechci říct formalita, protože víte, jak to ve fotbale je… Pracuje se na tom i ve spojení s dalšími.

A to budou?

Brankář Markovič a středový hráč Rigo. U Markoviče jsme dohodnutí a řeší se jen formality. Teď je s jednadvacítkou na Euru. A Rigo si také plní reprezentační povinnosti.

Trénují i marodi jako Daniel Tetour, Michal Frydrych, či Jiří Klíma. Jsou tedy v pořádku?

Tety dnes začal trénovat úplně naplno, myslím, že bude vše v pořádku. Ale po dlouhodobé pauze to bude chtít čas a prostor, aby se do toho dostal fyzicky i herně. Ewertona jsme taky nedali do hry, protože měl dlouhé zranění postranního vazu a nechceme riskovat. Asi dva měsíce netrénoval s mužstvem, takže ho chceme zabudovávat postupně.

Jaká je situace v případě Cadua a Plavšiče?

Pořád doufám a věřím v oba. Samozřejmě nejsou našimi hráči, ale uvidíme, co se za dva měsíce přestupového období stane.

Lze ale říct, že Ewerton by mohl případně nahradit Plavšiče?

Každopádně, ale byl bych hrozně rád, kdybych je měl v mužstvu oba. Jsou to nadstandardní hráči. Ewerton se v poslední době trápil se zraněními, začalo to nešťastným zákrokem se Zlínem. Pak se do toho prakticky nedostal, ale co mám informace od něj, doktorů, tak by měl být už stoprocentně fit. Má pět týdnů na to, aby se do toho dostal.

Trénuje s vámi také David Fadairo. Co o něm prozradíte?

Je tu jediným na zkoušku, na celý týden. Uvidíme, jak se bude projevovat. Testy zvládl slušně, je to hráč do křídelního prostoru, umí jeden na jednoho. Zatím se jeví slušně.

S nigerijskými hráči nastal velký boom. Asi se musí vybírat pečlivě, viďte?

Ano, vím, že cizinců tu máme hodně, uvidíme. Hráč určitě musí být nadstandardní, přesvědčit nás, že může zůstat.

Proč Ladislav Almási trénoval individuálně?

Po Zlíně měl problém se zadním stehenním svalem, tak to doléčuje. Nechceme nic uspěchat, protože víme, čím si prošel. Dvě přípravy po sobě neprodělal celé, takže doufám, že tuto stihne. Proto k tomu přistupujeme opatrně.

Na rozdíl od Laštůvky s Kuzmanovičem pokračuje Jiří Fleišman, ale není tajemstvím, že levého obránce sháníte…

Na levém beku máme problém, proto jsme s Jirkou počítali. Ta smlouva je prodloužena již delší dobu. Jirka má svůj věk, ale až na výjimky pořád podával dobré výkony. Máme nějaké myšlenky, ale uvidíme, není to jednoduché. Věřím, že se něco ještě do konce přestupového období, nebo začátku sezony pohne.

Abdullahi Tanko.Zdroj: Deník/Lukáš Kaboň

Naopak na pravé straně máte hned tři možnosti volby (Ndefe, Sanneh, Juroška)…

Vrací se Ndefe. Myslím, že mu hostování v Liberci vyšlo, vypadal velice dobře. Je na repre srazu, stejně jako Sanneh. Jsme rádi, že máme z čeho vybírat, i když nelze ten kádr ani nafukovat. Nemluvím o těchto třech obráncích, ale určitě někdo půjde i směrem ven, třeba na hostování, aby měli větší minutáž.

Po jednom z utkání jste řekl, že počítáte s návratem Sebastiána Boháče, ten tu ale není. Jak to tedy bude?

Do 30. června má hostování v Karviné, ale je to v jednání. Karviná má o něj veliký zájem, já ho ještě v rukou neměl, ani jsme se nestihli poznat. Uvidíme. Má to nějaký vývoj a je možné, že se vrátí. My zase uplatnili opci na Šehyho (Šehiče), takže se to může i nějak spojit.

Filip Kaloč a Karel Pojezný jsou s jednadvacítkou na mistrovství Evropy. Jak vidíte šance mladíků na turnaji?

Co se týká Kaliho, tak je kapitán, navíc v Baníku podával stabilní výkony a zasloužil si to. Navíc kolem něj také krouží zájemci. Karel Pojezný asi od začátku hrávat nebude, ale třeba příležitost také přijde. Buďme rádi, že tam jsou, protože po této sezoně, jakou jsme odehráli, mít dva hráče v reprezentací do 21 let, o dva hráče eminentní zájem a jednoho prodaného, to není tak špatné.

Na tréninku seděl na tribuně Bazalů Josef Dvorník. Ujme se B-týmu?

Ano, Pepa by se měl stát trenérem béčka. Chceme mezi sebou úzce spolupracovat, stejně jako s devatenáctkou, která i když skončila čtvrtá, tak udělala velký úspěch. V posledním zápase hrála na Spartě o titul. Víme o pár hráčích, kteří by mohli naskočit do kádru. Jak jsem řekl, dali jsme jim ale pauzu, aby se nadechli a potom začnou přípravu. Chceme to ale mít pohromadě.

Jak by měla vypadat příprava?

Začali jsme zhurta. V pondělí jsme měli testy, od kterých se chceme odpíchnout. Budeme tvrdě trénovat, abychom byli hlavně po fyzické stránce připraveni. I když budeme samozřejmě dělat hodně i taktických tréninků, budeme nejen s novými hráči mluvit. Chceme, aby co nejrychleji zapadli a fungovalo to, protože chci být co nejvýše. Jako každý. Rád bych, abychom sezonu dobře odstartovali, mužstvo fungovalo na hřišti i mimo, kabina byla pospolitá a já věřím, že fanouškům připravíme lepší chvíle, než v minulé sezoně.