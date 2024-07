David Hekele dnes 08:59

Fotbalisté Baníku Ostrava znají okruh soupeřů, s nimiž by se mohli utkat, pokud by v tomto a příštím týdnu přešli přes arménský celek FC Urartu do 3. předkola Konferenční ligy. Mezi možnostmi je například i dánský celek FC Kodaň, osmifinalista minulého ročníku Ligy mistrů. Konkrétní dvojici budou Slezané vědět odpoledne po 14. hodině.