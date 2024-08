Fotbalové kluby účastnící se evropských pohárů před každou sezonou od UEFA vědí, o co začínají hrát. Nejen po sportovní, ale i po finanční stránce. Na kolik peněz si v soutěžích jako Liga mistrů, Evropská liga a Konferenční liga mohou přijít. Od celků, jenž začínají v létě úvodními předkoly, přes podzimní základní fázi až po vyřazovací boje po novém roce směřující do finále.

minimálně 4,4 miliardy eur (v přepočtu asi 110 miliard korun). Jen pro srovnání: tuto hodnotu má například rozpočet českého ministerstva obrany pro rok 2024.

V budgetu jsou i finance jako „solidarity payments“, které dostávají kluby neúčastnící se pohárů, respektive jejich hlavní fáze, skrze své národní asociace. Jde o sumu sedmi procent celkových příjmů, což nyní dělá 308 milionů eur (7,7 miliardy korun). V minulých sezonách to u klubů v Česku mohlo tvořit příspěvek až okolo osmi milionů korun.

Podstatné však je, co si Slezané mohou na evropské půdě vykopat. Nebo co si už vykopali. UEFA alokuje do Konferenční ligy ze zmíněného celkového budgetu 285 milionů eur (přes sedm miliard korun). Klub majitele Václava Brabce má nyní jistotu, že i kdyby s Kodaní vypadl, obdrží 350 tisíc eur (téměř devět milionů korun) za dvě odehraná kvalifikační kola (175 tisíc za jedno). Před Dány totiž Baník vyřadil arménské Urartu. A k tomu tzv. eliminační bonus, což zde dělá 550 tisíc eur (13,75 milionů korun).

close info Zdroj: Jiří Baran zoom_in Fanoušci Baníku Ostrava v Kodani na stadionu Parken.

Pokud by FCB přes Seveřany postoupilo a v play off vypadlo se skotským Kilmarnockem, či norským Tromso, dělá bonus už 750 tisíc eur (18,75 milionů korun). Plus dalších 175 tisíc eur. Postup do hlavní fáze Konferenční ligy, kde by Baník v tabulce narazil na šest soupeřů (tři doma, tři venku), je pak odměněn částkou 3,17 milionů eur (téměř 80 milionů korun). Navíc další prostředky si lze vydělat výhrami a remízami v jednotlivých zápasech.

Dalšími příjmy, které Baník v aktuální pohárové sezoně zatím získal, jsou televizní práva, potažmo vstupné. Cena přenosů je ve statisících korun, z lístků bychom se při průměrné ceně na Urartu (cca 300 korun) a Kodaň (cca 500 korun) dostali na sumu okolo jedenácti milionů korun. Zde je však nutné si odpočítat náklady na pořádání duelů, potažmo pronájem Městského stadionu ve Vítkovicích, což jsou rovněž částky se šesti nulami na konci.

Ten možná největší náklad se však skrývá jinde. Zařídit letadlo a zajistit ubytování, je nejen pořádná organizační šichta, jelikož v létě je akutní nedostatek strojů, lidí a také prostoru ve vzduchu, ale zároveň finančně velmi náročná. I zde se kluby pohybují ve vysokých statisících eur, což několikrát potvrdil Deníku i na setkání s fanoušky šéf marketingu a PR Matěj Šturala.

„Potřebujete sladit možnosti letecké společnosti s požadavky trenérů, kteří mají představu o přípravě a režimu vzhledem k ligovým zápasům. Nám se to povedlo, nicméně sehnání letadla trvalo nestandardně dlouho. Dokonce nám jedno potvrdili, pak zase odřekli. A cena? Jistě, odpovídá poptávce, ale ty částky jsou astronomické,“ popsal Šturala s tím, že řeč je o milionech korun.

A nelze zapomínat, že nějaké to procento si vezmou na odměnách i hráči. Suma sumárum, pokud Baník ve čtvrtek v Konferenční lize nepostoupí a skončí, možná bude lehkém zisku, ale na rozhazování to nebude. To ostatně naznačovala slova některých klubových představitelů před vstupem do Evropy. „Když postoupíme do 3. předkola, finančně budeme asi šulnul. Rozhodně na tom nezbohatneme,“ zaznívalo před boji s Urartu.

Sám Václav Brabec přiznával fanouškům, že opravdu zajímavé to začíná být až od hlavní fáze. Do té zatím Baníku chybí tři zápasy. Hned ten první je asi nejtěžší – Kodaň. Bude to v Ostravě ze čtvrtka na pátek vítězná fotbalová noc?