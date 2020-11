„Ve spojení jsem byl s ředitelem klubu Michalem Bělákem, který byl taky na lavičce. Nechtěli jsme Ondru Smetanu, Iva Staše, ani další členy provizorního realizáku zatěžovat ještě tím, že se mnou budou volat. Měli těch úkolů i tak hodně. Proto šel pomoci právě Michal,“ vylíčil pro klubový web Luboš Kozel.

„S Michalem jsem byl ve velmi častém telefonickém spojení. Všechny mé poznatky a pokyny výborně filtroval dále. Později jsem se podíval do telefonu a zjistil jsem, že jsme si volali celkem dvaatřicetkrát. Občas nám situaci komplikovalo i to zpoždění přenosu, které televizní streamy mají,“ vykládal Kozel.

„Ve druhé půli jsme si třeba zavolali a domlouvali další postup na základě toho, co jsem právě viděl v televizi. Do toho mi Michal zahlásil, že jsme zrovna dali gól, což já nevěděl, protože v televizi přišel až za nějakých dvacet sekund. Bylo to všechno docela zajímavé, ale zvládli jsme to,“ pochvaloval si Kozel.

Baník zvítězil u Litavky 4:0 a mohl počítat i další pozitiva. Dva góly dal útočník Tomáš Zajíc, jehož druhá trefa na 3:0 po parádním sólu byla výstavní. „Asi jsem nebyl jediný, koho Tomáš překvapil. V trénincích to mívá ve vlnách, někdy mu to tam padá, jindy ne. A teď mu to zrovna nepadalo,“ prozradil Kozel.

Pochvalu si vysloužil také gólman Radovan Murin. Jednadvacetiletý odchovanec Baníku musel při své ligové premiéře zaskočit za nemocné duo Laštůvka, Budinský. „Věřil jsem, že zápas zvládne. Nešla na něj sice žádná střela, ale velmi dobře se popasoval s rozehrávkou i se vším ostatním,“ pokračoval Kozel.

„Je dobře, že jsme se s tímhle zápasem dokázali vyrovnat navzdory všemu, co nás před ním potkalo. Musím poděkovat hráčům, realizačnímu týmu i Michalu Bělákovi za velkou pomoc. Cítil jsem, jak nás ta situace stmelila, a jak v ní všichni táhneme za jeden provaz. To bylo příjemné zjištění," uzavřel Luboš Kozel.