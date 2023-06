/ROZHOVOR/ Byl spokojený s hrou, s výsledkem, ale věděl, že tohle nebyl test, z něhož by se mělo něco usuzovat. Natož být přehnaně pozitivní. Jako klad vnímal spíše to, že jeho mužstvo mohlo vůbec nějaký přípravný zápas odehrát. A hledět na nedostatky, které se hře mu nevyhnuly. Trenér Pavel Hapal byl po výhře fotbalistů Baníku Ostrava 8:1 nad Myjavou nohami na zemi. „Výsledek neberu, je to příprava a my jsme rádi, že Myjava přijela po tom, co nám odřekl Třinec. Dostali sice osm gólů, ale i oni jsou v určité fázi přípravy,“ hodnotil kouč, jehož kádr lehce redukuje marodka.

Jaký to byl zápas?

Samozřejmě příprava, chtěli jsme to rozdělit na dva poločasy, protože nás čekají ještě dva velice těžké tréninky, než odjedeme na soustředění. Jsem spokojený s výsledkem i předvedenou hrou, snažili jsme se hrát dopředu ve velkém tempu, i když je vidět, že u některých hráčů doznívá únava.

Po delší době odehráli zápas Daniel Tetour a Ewerton, zapojil se už i Ladislav Almási. Jste s nimi spokojený?

Jsem hlavně rád, že po dlouhém výpadku byli na hřišti. Tety snad po půlroce, Ewerton po třech měsících. Je vidět velká fotbalová kvalita, ale nutno brát na zřetel, že nemají zápasový rytmus. Ještě chvilku to potrvá.

Ewerton to pojal pobrazilsku. Kličku, patičky, housličky…

Jestli si někdo vzpomíná, jak hrál v Boleslavi, tak tohle byla jeho hra. Tlačí se do toho. A pokud bude mít herní praxi a bude dobře trénovat, tak to bude top hráč.

Nezatrnulo vám, když uprostřed hřiště ležel Almási?

Měl tam dva takové kontakty, no… Víme, že se nám minule při prvním přípravném zápase zranil, teď zase to bylo první utkání. Jsem rád, že přežil, je fit a doufám, že to tak bude i nadále.

Na testech jste v klubu měli Davida Fadaira, který se proti Myjavě také trefil. Jak to s ním vypadá?

Jede s námi na soustředění a bude se řešit dál. Vypadá to, že fotbalová kvalita je u něj veliká. Je rychlý, dynamický, prostě hráč, který může působit na více postech. Budeme to ještě zvažovat.

Vy byste ho ale nyní bral, je to tak?

Já myslím, že ano, že by nám kvalitu týmu zvedl. Je znát, že si s míčem rozumí, je gólový, takže velice kvalitní.

Velmi dobře hrál Abdullahi Tanko. Souhlasíte?

Bylo vidět, že na hrotu mu to svědčí, ale překvapil mě, že se hodně stahoval i do středu zálohy. Svou dynamikou a rychlostí dělal soupeři problémy, dokázal získat spoustu balonů. Myslím si, že některé situace mohl řešit do koncovky sám, hledal však spoluhráče. Určitě kvalita.

Vlevo hrál celý zápas David Buchta, který zaznamenal dva góly a nahrávku. Jiří Fleišman je mimo na delší dobu, ale jaká je situace u Mateje Madleňáka a Eldara Šehiče?

Šehy už trénoval, ale domluvili jsme se, že do zápasu ještě nepůjde. Madleňák měl problémy svalového rázu, zadní stehenní sval, ale natržení se nepotvrdilo, takže jsme nechtěli riskovat. U Flašky je to pak jasně dané. Jsem rád, že to není vážnější, je to na šest týdnů, a věřím, že to bude mít rychlý průběh.

A k Davidu Buchtovi…

Hraje dobře. V tříobráncovém rozestavení by na lajně neměl mít problém. Tak jako většina. Třeba Péťa Jaroň hrál zprava.

Nenastoupil ani Filip Kubala. Proč?

Také. Z těžkých tréninků svalový problém, ale nic vážného. Možná by hrát i mohl, ale nechtěli jsme riskovat zbytečné zranění.

Máte zprávy, kdy by mohl být jeho přestup dotažen?

Věřím, že pokud s námi trénuje, tak se to ve finále dotáhne do úspěšného konce.

A co Robert Miškovič?

Stejné. Ale ani tady se nic neprokázalo. Bolí ho trochu v oblasti zánártní kůstky, kde to bývá vždy problém. Rádo to praská. Proto jsme mu dali krátké volno.

Neštvou vás početná zranění takto na začátku přípravy?

Nejsou to vážná zranění. Brzdíme to, aby nedošlo k něčemu vážnému. Těžce trénujeme a nechceme to přetáhnout, abychom hráče nevyřadili na delší dobu. Není moc času, za chvíli se hraje liga. Když hráče zastavíme na jeden dva dny, tak to není problém.

Zužování kádru proběhne až po soustředění?

Samozřejmě, budeme zužovat. Do Polska odjedeme ve větším počtu hráčů, protože tam jsou tři utkání, a pak se uvidí.

Asi to bude o vyhodnocení, jestli hráčům jako Hrubý, Jaroň, Smékal nedá víc hostování, že?

Víme, že o naše hráče je zájem. I o ty, kteří nenastupují v lize pravidelně. I kdyby měli jít do druhé ligy, kde by měli minutáž, a byl by to posun, tak bychom to upřednostnili. Zájem je a my se musíme správně rozhodnout podle počtu a zdravotního stavu.

V obou odehraných zápasech jste využil stejně složení obranných trojek. Lze v tom hledat záměr stability?

Dneska jsme měli právě myšlenku, že bychom místo Bitriho dali Svozku (Svozila), aby si postupně na sebe všichni zvykali. Ale pak jsme udělali stejné trojice, protože jsme z prvního utkání měli resty, že jsme v rozehrávce nebyli tak přesní. Trochu jsme se nedoplňovali, jak bychom potřebovali, tak jsme do toho teď ještě nechtěli sahat. Ze začátku byl ale záměr jiný. Chtěli jsme podržet Lišáka (Lischku) s Blažkem déle, ale nakonec jsme k tomu z důvodu zítřejšího těžkého tréninku nepřistoupili.

Z brankářů je ještě pryč Jakub Markovič. Má i díky povedenému jaru k pozici číslo jedna blíže Jiří Letáček?

Každopádně. Chytal výborně, pomohl v období, kdy nám bylo nejhůř. Dali jsme ho do zápasu, když jsme byli pod neskutečným tlakem a zvládal to. Dneska možná udělal při rozehrávce chybu, ale to jsme tak chtěli. Celou dobu na rozehrávce zezadu pracujeme, chyby nechceme, stala se. Konkurence tu však bude, i když jsou to mladí gólmani.

V první půli jste řešili něco s kolegy u tabletu. Co to bylo?

Právě rozehrávku. Dost jsme na tom teď v době, kdy jsme neměli kondiční přípravu, pracovali. Vysvětlovali jsme si tam nějakou chybu, protože se mi z lavičky zdálo, že Hrubas (Hrubý) to hrál dlouhým nákopem, nebo do strany, přitom to mohl vrátit zpátky. Na to jsem se chtěl podívat, jestli to tak šlo zahrát.

Co čekáte od soustředění? Bude se tam už krystalizovat sestava?

Každopádně. První i druhé utkání budeme chtít rozdělit, něco si vyzkoušet, ale třetí zápas a samozřejmě později i generálka se Žilinou, to už budeme směřovat k lize.