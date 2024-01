Dva týdny dřiny mají za sebou, teď si mohou poprvé otestovat, jak na tom jsou. Fotbalisté Baníku Ostrava v sobotu (11 hodin) odehrají v tréninkovém areálu Vista přípravné utkání s druholigovým Vyškovem. „Protočíme dvě jedenáctky,“ informoval na klubovém webu trenér Pavel Hapal, který se už bude muset obejít bez brankáře Martina Hrubého.

První trénink fotbalistů Baníku Ostrava v zimní přípravě. | Video: David Hekele

Dosud pouze trénovali, o minulém víkendu odehráli modelové utkání mezi sebou. Až teď je čeká ostrý přípravný duel, první a poslední na české půdě, protože na dalších pět protivníků narazí Slezané na soustředění v Turecku. Do Beleku vyrazí tým příští týden.

„Až na to, že počasí nám moc nepřeje, tak příprava probíhá, jak jsme si naplánovali. Podstatné je, že máme všechny hráče zdravé, samozřejmě až na nějaké drobnosti, ale nic vážného tam není. Musíme hráče pochválit, jak trénují. Bylo toho hodně, ale přistupují k tomu zodpovědně. Věřím, že se to odrazí i v soutěži,“ řekl pro fcb.cz hlavní kouč Pavel Hapal.

Šuškanda se změnila v realitu. Gólman Laštůvka po konci v Baníku pokračuje. Kde?

Proti Vyškovu zasáhne do hry dvaadvacet hráčů. „Máme to rozdělené na dvě jedenáctky, na dva poločasy, ať se hráči dostávají do hry. Ale přesto k tomu chceme přistoupit poctivě a vyhrát, i když jde jen o přípravu,“ nastínil Hapal, který se kromě Filipa Kaloče, jenž zamířil hostovat do Kaiserslauternu, musí obejít i bez dosavadní brankářské trojky Martina Hrubého.

Devatenáctiletý gólman totiž zamířil do Prostějova. „Martin Hrubý je ode dneška v přípravě s druholigovým SK Prostějov a jeho možné angažmá v druholigovém klubu je v řešení,“ uvedl Baník na sociálních sítích.

Vyškov zatím v přípravě odehrál dva zápasy. Oba proti slovenským soupeřům. Nejprve 1:0 porazil Skalici, poté remizoval se silným Slovanem Bratislava 2:2. Zajímavostí je, že Baník měl zájem o stopera lídra druhé ligy Musu Ramathana, vše ale padlo ve chvíli, kdy uganský reprezentant musel odcestovat do vlasti kvůli vízům.