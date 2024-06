/ROZHOVOR/ Druhý zápas, druhá remíza. Fotbalisté ostravského Baníku v přípravě sbírají nerozhodné výsledky, když po Líšni (2:2) plichtili ve středu i se Žilionou (1:1). Zatímco na tribunce v Markvartovicích nechybělo vedení klubu v čele s Václavem Brabcem, nebo kousek vedle bývalý reprezentační brankář Jiří Pavlenka, v sestavě jste nenarazili na jména jako Ewerton, či Ladislav Almási. První má dva dny na rozhodnutí, kde bude pokračovat, druhý požádal o volno kvůli jednáni s klubem ze zahraničí. „Verim, že Ewe zůstane,“ řekl trenér Baníku Pavel Hapal, jehož tým odcestuje po čtvrtečním volnu v pátek na soustředění do Polska, kde sehraje čtyři zápasy. Bude u toho i brazilský šikula?

Pavel Hapal. | Foto: Deník/Jakub Tručka

Jak se vám líbil zápas proti Žilině a výkon týmu?

Zápas v těžkých podmínkách, v teple, nicméně bez dna volna se hráči asi těší, že zítra volno dostanou. Opět jsme do toho šli z plné zátěže, na dvě jedenáctky, tentokrát musím říct, že jsme si těch šancí moc nevytvořili. Byli jsme hrozně nepřesní ve finální fázi, ale nemůžu hráčům vytknout, že by to neodpracovali. Odpracovali, a výsledek není tak podstatný, jako ty, které teprve přijdou.

První poločas trochu lepší, než ten druhý, souhlasíte?

Myslím si, že to bylo podobné, jako v prvním utkání, že druhý poločas… Ale nevím. My jsme změnili skladbu hráčů, první půle možná vyzněla trošku lépe, ale i tak si myslím, že situací a šancí jsme si mohli vytvořit víc. Nevím, jestli to pramení z únavy, ale situace, který bychom měli řešit, neřešíme optimálně. To přičítám i únavě.

Naopak soupeř hned z první akce udeřil…

Z jediné akce v první půli. Jinak neohrozil bránu. My sice měli tlak, spoustu centrů, ale byly nepřesné. Na finální fázi musíme zapracovat, ale já věřím, že si to sedne.

Nehrál Ewerton. Nastal nějaký posun v jeho případě?

Uvidíme zítra a pozítří, kdy by se Ewe měl rozhodovat, jestli zůstane. Jsem pevně přesvědčený, že zůstane v Ostravě. Dneska jsme mu dali volno, abychom to protočili. Bylo to tak v plánu.

A víte, zda má konkrétní nabídku?

Co se mě týká, já si myslím, že konkrétní nabídku nemá, ale jestli nějaká je, to nevím. Co vám na to mám říct? Já u jednání nejsem, ale dělám všechno pro to, abych zůstal tady a já věřím, že nakonec se tak stane.

Ve čtvrtek je tedy deadline?

Mám dojem, že zítra, nebo pozítří (čtvrtek a pátek). Je to navázáno také na soustředění, samozřejmě.

A co Almási?

Laco má nabídku, co jsem zaregistroval. Také jsme se rozhodli ho nenasadit, i Laco mě požádal, že by se nechtěl zranit, protože komunikuje s jedním klubem ze zahraničí. Ale uvidíme, uvidíme.

Ze hřiště musel za podpory spoluhráčů odejít Filip Kubala. Jak to s jeho kotníkem vypadá?

Je to krvavé, bohužel, takže věřím, že to bude jenom naražené a nic vážného.

Ve hře ještě nebyl David Lischka. Do Polska pojede?

Ano, určitě. Příští týden by s námi měl začít trénovat. Teď půjde ke kondičákům, kteří ho začnou víc a víc zprovozňovat, takže věřím, že na soustředění už bude trénovat.

S Erikem Prekopem počítáte na hrot útoku?

Počítáme s ním na vícero postů, teď jsme ho dvakrát využívali na devítce. Zkusíme ho, samozřejmě, i na té pozici níž, nebo v deštníku, kde jde o úplně ideální pozici. Byl trošku rozladěný tím prvním poločasem, protože ho prohrál, je vidět, že je to typ, který chce vyhrávat, takže věřím, že to přijde brzo s ním.

Blíží se pohárová Evropa, víte okruh soupeřů. Budete Estonce a Arménce sledovat?

Určitě tam někoho pošleme, to máme v plánu. Sledovat budeme obě utkání, a myslím si, že i přímo na místě. O osobě se bavíme, protože Jirka Neček by se měl do skautingového týmu posunout. Naše pohledy na fotbal zná, ví, co budeme přesně chtít, aby nám vypozoroval.

Co si slibujete od soustředění, kde máte tři soupeře z Polska a skotské Dundee FC?

My tam hlavně jedeme za podmínkami, které tam jsou. I za soupeři, ale když jsme viděli srovnání se Žilinou, kde to byl těžký zápas, mladí kluci, pohybliví. Konfrontace se zahraničím je vždy dobrá. A i naši soupeři jsou tam těžcí. Ať už Lech Poznaň, nebo Dundee. Je třeba se na to nachystat.