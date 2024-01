Tři, tři, tři a znovu tři. Byť stále „jen“ v přípravě, ale už jen jedenáct dní před startem ligy, se fotbalisté Baníku Ostrava střelecky rozjeli. V úterý „pokřtili“ mladíky z Dynama Kyjev (3:2), když se dvakrát prosadil Abdullahi Tanko. Větší vypovídací hodnotu měl však odpolední triumf nad Levski Sofia (3:0), který zařídil dvěma góly a asistencí Jiří Klíma. „To je Baník, to je Baník,“ znělo v poločase Belekem, když Slezané i počtvrté během soustředění v Turecku nasázeli tři góly.

Baník proti Oboloni Kyjev. | Video: David Hekele

Relativně početnou skupinku fandů výhra nad ukrajinským velkoklubem navnadila, bez ohledu na to, že protivník vyrukoval s mladými hráči širšího kádru. I Pavel Hapal ale dal šanci hráčům budoucnosti. Minutáž dostali Radim Šudák, Michal Málek, nebo zejména brankář Mikuláš Kubný a zadák David Krupička.

„První půle byla v pořádku, druhá už horší. Trochu nás brzdil i vítr. Ale vyhráli jsme, odběhali devadesát minut, prostor dostali mladí kluci, takže jsem spokojený. Důležité je, že jsme bez zranění,“ řekl Hapal.

O pár hodin později už nastoupila sestava, která byla podstatně blíže té, jenž za týden vyběhne v Českých Budějovicích. Levski sice párkrát zahrozil, zejména střelami z dálky, ty ale šly mimo. A pak udeřil Baník. Nejprve Klíma levačkou trestal zaváhání defenzivy Bulharů, pak stejný hráč zakončil brejk, a před pauzou přidal asistenci u zásahu Filipa Kubaly, který protrhl smůlu v zakončení.

I zde tak Hapala mohl těšit zejména první poločas. „Výkon velice dobrý, protože jsme vstřelili tři branky. Snad to bude pokračovat i v soutěži,“ zadoufal kouč. „Šance byly i ve druhé půli, ale hlavně šlo o nejkvalitnějšího soupeře za celé soustředění. Výborný na míči, kvalitní, ale my to odpracovali do defenzivy i ofenzivy. Škoda, že jsme nepřidali ještě nějaký gól, ale těší mě nula vzadu,“ dodal Hapal.

Levski Sofia – Baník Ostrava 0:3 (0:3)

Branky: 21. a 28. Klíma, 44. Kubala.

Sestava Baníku: Markovič – Juroška, Lischka, Pojezný, Kpozo (46. Šehič) – Rusnák, Šín, Boula, Buchta – Kubala – Klíma (46. Adediran). Trenér: Hapal.