Slavia Praha, Fortuna Aréna

Poslední výhra: 2:0, 23. listopadu 2012 (10 zápasů, 4155 dnů)

Komentář Deníku: Ani na druhém břehu Vltavy to Baníku moc nejde. Naopak, je to ještě o fous horší. Na konci roku 2012 trefili výhru souboru Martina Pulpita Zdenko Kaprálik a Robert Zeher. Kdo by tehdy řekl, že na dalších (minimálně) dvanáct let bude v Edenu poslední?