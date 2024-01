Baník dotáhl Adedirana, hostovat bude rok. Jak to bylo se zdravotní prohlídkou?

Po Matúši Rusnákovi jde o druhý nový přírůstek do kádru trenéra Pavla Hapala. Fotbalisty Baníku Ostrava definitivně posiluje třiadvacetiletý nigerijský útočník či křídelník Quadri Adediran, který bude na Bazalech z Českých Budějovic hostovat do konce roku 2024 s opcí na přestup. Jak to ale bylo se zdravotní prohlídkou, která měla odhalit zranění kolene?

První trénink fotbalistů Baníku Ostrava v zimní přípravě. | Video: David Hekele