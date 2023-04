Baník rozšířil realizační tým. Baroš se do kabiny Ostravy nevrací

/ANKETA, FOTOGALERIE/ V posledních dnech se mluvilo o tom, že by mohl doplnit realizační tým fotbalového Baníku Ostrava Milan Baroš, legenda klubu a velký srdcař. To se ale nestane. Volné místo po asistentu Davidu Oulehlovi, který skončil před třemi týdny, zaplní dosavadní trenér devatenáctky Marcel Frajt. Co na to říkáte? Hlasujte pod článkem!

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Marcel Frajt doplnil realizační tým prvního mužstva Baníku Ostrava. | Foto: FC Baník Ostrava