MATĚJ ŠÍN – 3 (podzim 3)

Záložník, 19 let

Bilance v lize: 34 zápasů, 1600 minut, 2+2, ŽK: 1, bez ČK

Bilance v poháru: 2 zápasy, 135 minut, 0+0, bez karet

Komentář Martina Lukeše: „Dříč, který na hřišti maká, co to jde. Když šel na hřiště ze střídačky, vždycky byl přínosem a pro Baník vzpruhou, protože se nebojí hrát. I když tribuny pískají, jde do toho zase. Naopak, pokud dostal možnost od začátku, už to nebylo takové. Prostě se musí vyhrát, odehrát víc minut. Pak bude skvělý. Teď to nemá a projevuje se to množstvím ztrát míče.“

Hodnocení Deníku: Miláček ostravského publika se v sezoně naplno zabydlel v prvoligovém kádru, fanoušci by však byli radši za jeho častější zařazení do základní sestavy. Je však pravdou, že mnohdy byl přínosnější jako „žolík“, který přišel na plac v průběhu a oživil hru Baníku. Spoluhráčům vytvořil 23 gólových šancí, v této statistice je v lize třetí. Reprezentant do 21 let má rozhodně potenciál být hlavní tváří týmu i celého klubu. Známka: 3.