Venku na hřišti přípravy na besedu s fanoušky, původně přitom mělo být pod otevřeným nebem i setkání s novináři, ale to odtáhlo počasí. Nejprve silný déšť, následně horko a dusno. Na pozitivní náladě to však nikomu z tria výkonný ředitel Michal Bělák, sportovní ředitel Luděk Mikloško a trenér Pavel Hapal neubralo.

Aby ne. Baník začíná poprvé v historii sezonu, kdy kromě nejvyšší soutěže a poháru bude zemi zastupovat v Evropě a B-tým hraje druhou ligu. „To jsou velké sportovní úspěchy, moc se na tu sezonu těším, protože to bude výzva,“ uvedl Michal Bělák.

Na to vše bylo nutné oproti poslednímu ročníku navýšit rozpočet. „Jde o deset procent. Bude kolem 150 milionů,“ potvrdil Bělák svá slova z nedávného rozhovoru pro Deník. „Je to šíří kádru, který jsme v A-týmu neměli tak velký. Teď doufáme, že zápasů bude co nejvíc, proto jsme ho trochu přifoukli. A podobně to bylo i v béčku, kde jdeme do druhé ligy s respektem. Jde o vliv nákladů na počet hráčů,“ vysvětlil výkonný ředitel Baníku.

HOLEC A FOMBA TRÉNUJÍ

Klub oznámil již čtyři posily. Stopera Matěje Chaluše, obránce Michala Fukalu, levohoného Daniela Holzera a útočníka Erika Prekopa. Vedle toho z B-týmu „povýšil“ Emannuel Uchenna. Nejnákladnější položkou však byl natvrdo příchod Ewertona. „Byl klíčovým hráčem a doufám, že to tak bude i teď,“ zmínil Mikloško.

Ve smlouvě má mít výstupní klauzuli. „Byla tam i ze Slavie, ale tu jsme převzali. Ewerton zvažoval vše. Aby to pro něj mělo smysl někam jít, chtěl do fotbalové země, kde by si i vydělal víc, než v Česku. Tím, že je v Ostravě spokojený, přilehla mu k srdci, tak podobné nabídky, jako od nás, odmítl,“ nastínil Luděk Mikloško.

Kádr naopak opustili Filip Blažek, Ladislav Almási a v minulých dnech Jiří Letáček. „Překvapení,“ přiznal Mikloško. „Trenéři musí být připraveni na všechny varianty, ale to je zásah. Lety se vyprofiloval jako ten, kdo chytá. Ani bych neřekl do pozice jedničky, tu jsme neurčili a neurčíme ani teď. Každopádně mu to přejeme a ze zájmu o naše hráče je vidět, že práci děláme dobře. Jen doufám, že už k žádným změnám nedojde,“ přál si Hapal.

Baník tak musel na poslední chvíli sehnat náhradu. Jednání s Václavem Hladkým nevyšla, naopak s Dominikem Holcem byla domluva úspěšná a slovenský gólman se připojil k tréninku s týmem. „Jsme blízko podpisu,“ potvrdil Luděk Mikloško.

„Venca Hladký si myslel, že tu jde jako jasná jednička. Já mu ale na rovinu řekl, že mu nebudu lhát, že nemáme jedničku a dvojku, že se o to musí porvat tak, jak to ve fotbale je. Kdybych mu lhát chtěl, tak ho prohlásím za jedničku, nechám ho podepsat smlouvu a stejně by se o to na hřišti musel porvat. Asi se mu to nelíbilo, nemohli jsme se na tom domluvit a proto zde nepřišel,“ ozřejmil bývalý reprezentant celou anabázi.

close info Zdroj: Deník/Lukáš Kaboň zoom_in Tisková konference fotbalového klubu FC Baník Ostrava před začátkem nové sezony první ligy, 16. července 2024, Ostrava. Zleva trenér Ostravy Pavel Hapal, sportovní ředitel Luděk Mikloško, výkonný ředitel Michal Bělák a tiskový mluvčí Marek Lorenc.

„Nakonec jsme se domluvili s Holcem, který působil v Karviné a bydlí v Ostravě. Souhlasil, že se o místo porve,“ doplnil Mikloško.

Pavel Hapal mluvil podobně. „Kuba Markovič dělal Letymu vyrovnanou dvojku, fungovalo to v tréninku i soutěži a bylo by nefér, kdybychom mu řekli, že přivádíme jedničku a nedostal by šanci. Teď to vypadá, že ji dostane od prvního kola,“ naznačil.

S Holcem je spokojený. „Dominika znám delší dobu, velice kvalitní gólman. Výborná hra nohou, velice dobrý i na brankové čáře. Jen měl při konci v Karviné zraněný zadní stehenní sval, ale teď už naplno trénoval, takže bude fit. Teď už se musí s mužstvem sžít a sehrát,“ popsal kouč Baníku, jemuž přibyl i Issa Fomba.

„Snad se to v nejbližších dnech uzavře. U těchto hráčů, kteří přišli na poslední chvíli, bude trvat, než se do toho dostanou a dotáhnou kondiční manko,“ dodal Luděk Mikloško.

RIGO? ZATÍM JEN ŘEČI

Otazník se vznáší nad záložníkem Roanem Noghou, který se s týmem celé léto chystal. „Je to komplikace a nevím, jak se podaří vyřešit, protože ve Vlašimi byl na hostování z kamerunského klubu. I když je tady, tak jeho mezinárodní transferová karta se má vrátit do Kamerunu, kde bohužel není otevřeno přestupní okno. Ani tam není přestupní termín definován. A nevíme proč. Klub zkouší podat žádost o výjimku na FIFA, ale věřím, že se to okno během pár dní otevře a vyřeší,“ prozradil Michal Bělák.

Ve hře nyní není žádný odchod, především tedy v podání Tomáše Riga, jenž je občas zmiňován. „Píše se o tom, mluví, ale momentálně nemáme žádnou oficiální nabídku. Zatím to jsou jen řeči,“ oznámil jasně Luděk Mikloško.

Ambice klubu jsou jednoznačné. „Chceme se posouvat, ale nejsme sami. I ostatní mužstva posilují,“ věděl Mikloško. „Rádi bychom skončili minimálně čtvrtí, náš posun by byl v zisku většího počtu bodů. To je náš cíl,“ nastínil. „Z ambic nechceme ustupovat, protože kádr je silný a kvalitní,“ podotkl Pavel Hapal.

Kdo z posil nastoupí v sobotu v Ďolíčku proti Bohemians, specifikovat nechtěl. Přípravu, kterou pojal tým spíše jako zimní, kdy hráči dostali i zápasy po devadesáti minutách, hodnotí kladně. „Výsledky nebyly optimální, přemýšlíte o tom, když nevyhrajete zápas, což se nakonec povedlo s Bánskou Bystricí. Ale jsme klidní, protože hráči většinou v zápasech byli unavení. Všichni. A bylo to znát,“ vzpomněl Hapal.

„Myslím, že jsme udělali vše, co jsme si předsevzali. Podstatné je, že dneska jsme trénovali v pětadvaceti lidech i s Fombou a všichni jsou zdraví. To mě těší. V kádru je kvalita. Věřím, že jsme dobře připravení,“ uzavřel trenér Baníku Ostrava Pavel Hapal.