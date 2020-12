Naposledy uspěli svěřenci trenéra Luboše Kozla v Mladé Boleslavi, kde získali tři body po dlouhých dvanácti letech. Premiérovou ligovou trefou v dresu Baníku se na tom při výhře 3:1 podílel záložník Daniel Tetour.

„Kdybych to nedal, asi jdu střídat,“ usmíval se po utkání ve městě škodovek šestadvacetiletý fotbalista, který přišel do Baníku v létě z Dukly Praha. „Byla to secvičená akce po otočení hry,“ říkal o gólu, který znamenal vedení 2:0.

Děkovat mohl spoluhráči De Azevedovi, který vrátil stojíc na zadní tyči míč před prázdnou branku, kde už bylo třeba jen správně zareagovat. „Carlos asi věděl, že by z takového centru a ze strany gól hlavou nedal. Připravil mi to krásně,“ culil se Tetour.

Ten věří, že Baníku se bude dařit i proti Hanákům. „První půle v Boleslavi byla výborná, dali jsme i dva góly. Ve druhé už to nebylo ono a soupeř snížil. Proti Olomouci budeme muset hrát dobře celých devadesát minut,“ zdůraznil Daniel Tetour.

Sigma prožívá jeden z nejlepších vstupů do ligy v klubové historii, stále se drží na čtvrtém místě. Vše ale není růžové. Taky proto, že Olomouc v posledních čtyřech zápasech přicházela o vedení a pokaždé jen remizovala po výsledku 1:1.

„Tohle mě ubíjí. Některým našim borcům se nechce, pak to takhle dopadá. Nedisciplinovaností a netaktickými věcmi to nedotáhneme bohužel do vítězného konce. Můžeme si říkat, co chceme,“ soptil po poslední plichtě s Českými Budějovicemi kouč Sigmy Radoslav Látal.