PODCENĚNÝ TANKO

To souvisí s předchozím bodem. U obou Macíkových kiksů byl Abdullahi Tanko. Nejprve krásným lobem skóroval, poté byl tvrdě faulován. Tím v podstatě udělal zápas. „První gól jsme dostali z nešance. To nebylo nic. Pokorným přikrytý Tanko, ale my inkasujeme. Špatné řešení. U vyloučení by pro mě bylo přijatelnější Tanka pustit, i kdyby dal druhý gól. Špatné vyhodnocení Mácy, který si je určitě vědom, že mu utkání nevyšlo,“ hořekoval Václav Jílek. „Tanko je strašně rychlý, což někteří hráči možná podceňují. Přihrávka za obranu byla ideální, on to vyřešil dobře. Macík si asi myslel, že tam bude dřív, ale při Tankově rychlosti je to těžké. Vyloučení byla podobná situace,“ přiblížil svůj pohled Pavel Hapal.