/ROZHOVOR/ Minule v Mladé Boleslavi odehrál poločas, o tři dny později proti Slavii už nastoupil v základní sestavě. Ani nebylo moc znát, že se tak v případě Davida Lischky stalo po téměř přesně dvou měsících. Fotbalistům Baníku Ostrava ale nic platné nasazení zkušeného stopera nebylo, favorit se nakonec prosadil a rozhodl prostřednictvím dvou tref Matěje Juráska v 82. a 84. minutě. „Mrzí nás to,“ hlesl obránce FCB po porážce 0:2.

Slavia byla víc na míči, vy jste ale odolávali dlouho, že?

Je to tak, určitě nás to mrzí, protože jsme dlouho odolávali. Měli jsme taktický plán, který se nám docela dařilo plnit od samého začátku. Náznaky sice Slavia měla, ale myslím, že do defenzivy jsme byli pevní a silní. Bohužel gól ze standardky je nejjednodušší a je velká chyba, že jsme si to nepohlídali, nezareagovali na to. Věřím, že kdyby nepadl, do remízy bychom to dotáhli.

Byla tato taktika jedinou šancí na úspěch?

Když se to dařilo za stavu nula nula, tak šance tam určitě byla, že jsme drželi kompaktní blok. Chtěli jsme těžit z rychlých brejků, nastřelili jsme břevno, měli i závary před vápnem, ale nepodařilo se z toho vytěžit víc. Obdržený gól byl rozhodující faktor utkání.

Co se tam stalo, že na zadní tyči vyplaval volný Jurásek?

Těsně takhle po zápase nevím, jestli ho někdo měl mít, nebo to byl nabíhající hráč, ale je to určitě naše chyba v organizaci. Musím se na to ještě podívat, pokud chceme vyhrávat, nebo aspoň remizovat, tak se to nesmí stávat.

Vy jste byli nejblíže při střele Jiřího Fleišmana. To jste asi tlačili míč do branky i očima, viďte?

Jo. Víme, že Jirka má fantastickou střelu. I na tréninku takové situace vyhledává, rád si to zkouší. Bohužel. Byl bych za něj i za nás moc rád, kdyby mu to tam spadlo. Byl by to nádherný gól.

V Olomouci budete hrát o to, abyste se vyhnuli skupině o záchranu…

My už hrajeme v podstatě v každém zápase o všechno. A je jedno, jestli je to Slavia, nebo Olomouc. Z každého zápasu chceme vytěžit maximum a takhle to musíme mít v hlavě nastavené, že se bojuje pro Baník. Sami jsme se do té situace dostali, tak společně se z ní musíme vyhrabat a sezonu důstojně zakončit.

Ve vaší části tabulky okolo desátého místa je to hodně namačkané…

My se musíme koukat sami na sebe, protože vždy se to odvíjí od nás. Když nevyhrajeme několik zápasů, nezískáme body a ostatní je sbírají, tak se na nás dotáhnou, nebo my klesneme dolů. Ale ty zápasy jsou pro nás těžké po celé jaro. Můžeme si za to sami. Jiná cesta, než makat, dřít, věřit a další zápas to odčinit, není.

Už to ale nemáte ve svých rukách…

To víte vy… Nevím, jak hráli ostatní.

Ukázali jste si však, že můžete hrát s každým?

My v těch hlavách musíme mít nastavené, že na to máme. Nevím, jestli je tady někdo, kdo půjde na hřiště s tím, že nemůžeme někoho porazit, nebo že na ně nemáme. Tak to nesmí fungovat. Každý musí mít v hlavě nastavené, že jsme si rovnocenní, ne-li – neříkám se Slavií – i lepší. Psychika hraje důležitou roli. To jaro nám moc nepomáhá. Každý si to musí nastavit v hlavě sám. Jsme dole, musíme makat a dřít.

Pojďme ještě k vám. Jak jste se cítil po návratu ze zranění?

Se Slavií to je vždy běžecky náročný zápas. Tuším, že po dvou měsících jsem byl v základu, a hned Slavia. Byla to zkouška ohněm. Ke konci samozřejmě síly ubývaly, ale fyzicky jsme to jakžtakž zvládl.