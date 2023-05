Před sezonou přišel trenér Pavel Vrba a veřejnost věřila po letech v návrat do evropských pohárů. Dlouho zdrženlivý kouč i sám svými větami navnadil fanoušky, že by se mohli dočkat něčeho nečekaného. Podobně jako v mistrovské sezoně 2003/04.

„Začátek je důležitý, protože když ho chytnete, pak se dějí věci, které se normálně nedějí. Pokud by se nám to podařilo, a je pravda, že los je pro nás zajímavý, tak se může poté dít něco, o čem raději ani nemluvím,“ doufal na konci července Vrba.

Tabulka ligy

7. Hradec 28 11 4 13 32:37 37

8. M. Boleslav 28 9 8 11 37:40 35

9. Liberec 28 9 8 11 36:39 35

10. Jablonec 28 9 7 12 43:51 34

11. Baník 28 8 8 12 39:39 32

12. Č. Budějovice 28 9 4 15 31:52 31

13. Brno 28 8 6 14 39:54 30

14. Teplice 28 8 6 14 36:61 30

Uběhlo osm měsíců, a skutečně se za tu dobu stalo něco, o čem by se nejraději nemluvilo. Naděje na evropské poháry vzaly rychle za své, původní kouč už je dávno pryč, stejně jako sportovním ředitelem není Alois Grussmann, nýbrž Luděk Mikloško. A i pozice nového šéfa střídačky Pavla Hapala byla v jednu chvíli nahnutá, když okamžik nádechu po povedeném konci podzimu a zimní přípravě vystřídalo jarní vystřízlivění a série sedmi zápasů bez výhry. Po prohře v Českých Budějovicích pak hráči pod kotlem svých nejvěrnějších svlékali dresy a věděli, že při složitém losu bude stát dost práce, aby se slavný klub vyhnul boji o záchranu.

Zvednutí přineslo šest bodů získaných na Slovácku a doma s Plzní. Uplynulý víkend ale přidělal lidem na Bazalech nové vrásky. Zatímco Ostravané padli 0:1 v Mladé Boleslavi, tedy na půdě přímého konkurenta, naplno bodovali Liberec, Teplice, České Budějovice, i předposlední Pardubice. Ty se sice před Baník po základní části nedostanou, stejně jako Zlín, ostatní však mohou.

VARIANT JE SPOUSTA

Vzájemné zápasy Baníku se soupeři a jejich los:

Hradec Králové: 0:0 a 0:2, doma Liberec a venku Slavia

Mladá Boleslav: 3:1 a 0:1, venku Teplice a doma Zlín

Liberec: 0:0 a 0:0, venku Hradec Králové a doma Sparta

Jablonec: 1:1 a 1:2, doma Olomouc a venku Bohemians

Č. Budějovice: 1:2 a 1:2, venku Brno a doma Pardubice

Brno: 1:2 a 1:2, doma České Budějovice a venku Slovácko

Teplice: 1:2 a 5:0, doma Mladá Boleslav a venku Plzeň

Jaká je tedy z pohledu Baníku Ostrava situace? V krátkosti: složitá, nikoliv beznadějná. Z jedenácté příčky ztrácí na desátý Jablonec, který by se v tuto chvíli jako poslední vyhnul skupině o záchranu, dva body. Na čtyři místa ve skupině o umístění (7. až 10. příčka) je nyní sedm uchazečů, byť takový Hradec Králové asi stále pomýšlí i nad elitní šestkou.

Variant je spousta, lze ale předpokládat, že pokud by Baník urval ve zbývajících dvou kolech šest bodů, do středu tabulky se dostane. Jinak musí spoléhat na shodu dalších výsledků. Co je podstatné, se čtyřmi soupeři z uvedené sedmičky (Hradec, Jablonec, České Budějovice, Brno) má horší vzájemné zápasy. Pokud chce být po třicátém kole před nimi, musí mít o bod víc.

Lépe si vedl jen s Mladou Boleslaví a Teplicemi, při shodě s Libercem bude rozhodovat skóre. Vzhledem k vyrovnanosti této části tabulky a několika vzájemných duelům se ale vše může ještě hodně zamotat. „Já ale myslím, že se to jeví jasně: porazit Slavii,“ míní bývalý záložník Baníku, a expert Deníku Martin Lukeš.

„Samozřejmě situace není optimální, ale ty body ve hře jsou. S Plzní si Baník poradil, porazil ji, a já si myslím, že s podporou lidí se to může povést i proti Slavii, aby podali výkon za hranicí svých možností a v posledním kole bylo pořád o co hrát,“ dodal.

TIJANI ZPĚT, ALE BEZ PLAVŠIČE

Trenér Pavel Hapal po utkání v Boleslavi litoval zahozených šancí, zároveň věřil, že mužstvo nezdar nezlomí. „Jedeme dál. Máme dvě kola ještě. Pak se uvidí,“ burcoval skrze média tým.

Proti Slavii se mu vrátí do hry po karetním trestu hrdina s Plzní, útočník Muhamed Tijani. Předpokládá se, že nastoupí v základní sestavě. Naopak ale bude postrádat klíčového křídelníka Srdjana Plavšiče, který v Ostravě hostuje právě z Edenu. V Boleslavi byl přitom pro soupeře hlavní hrozbou.

„Je dokopaný, hrál ve velkém tempu, má formu, jen bychom někdy chtěli, aby hrál víc nahoře. On si ale věří, dokáže hráče obejít, udělat přečíslení, za což jsme rádi. A také bychom byli rádi, kdyby taková hráči byli chránění,“ hodnotil výkon Srba Hapal.

Baník si na lídra tabulky věří. „Psychicky jsme na tom lépe než před dvěma zápasy. Po těch výhrách jsme šli nahoru,“ přiznal útočník Ladislav Almási s tím, že v sobotu si tým nezasloužil prohrát. „Na míči jsme byli lepší, ale oni dobře bránili. Takový je někdy fotbal. Se Slavií to bude zase otevřenější, možná nám to bude více vyhovovat. Tak jako s Plzní, kdy soupeř chce trochu i útočit. Uvidíme. V hlavách budeme silní,“ slíbil slovenský reprezentant, přičemž spoléhá i na podporu vítkovických tribun.

„Doufám, že přijde aspoň deset tisíc fanoušků. A když vidí, že jsme lepší, útočíme, tak nás ženou. To bylo vidět s Plzní, jak nám to pomohlo. Bude to jiný zápas. Tvořit nebudeme my, ale oni, a budeme hrát na protiútoky. To ale musí ještě trenér vymyslet,“ uzavřel Ladislav Almási.

Úterý bude zásadním dnem. Buď napoví, nebo rovnou odpoví, kam se Baník bude ve zbytku sezony ubírat…